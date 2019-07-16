«Мы заслужили любовь и доверие наших пациентов и это взаимно»

В июне исполнилось 18 лет с тех пор, как на рынке медицинских услуг Волгограда и Волгоградской области появилась компания «ДИАЛАЙН». Все начиналось с одного центра лабораторной диагностики. Сегодня ДИАЛАЙН - это самая крупная сеть в регионе, которая состоит 22 центров:11 многопрофильных медицинских клиник, Передвижной медицинский комплекс, 10 центров лабораторной диагностики в Волгограде, Волжском, Михайловке, Краснослободске. Также компания «ДИАЛАЙН» входит в состав федеральной сети и является одним из проектов Национальной Медицинской Сети. В настоящий момент в рамках данного проекта мы работаем с крупнейшими клиниками: Сеть клиник для взрослых и детей «ПроМедицина» (Уфа), Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» (Екатеринбург), Многопрофильный центр «Евромед» (Омск). Компания установила для себя высокую планку уровня сервиса и качества медицинских услуг и завоевала доверие пациентов. В составе НМС мы стоим на 6-й позиции рейтинга среди частных медицинских клиник. В сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» мы осуществляем прием по ОМС, таким образом помогая государственному здравоохранению, заполняя проблемные ниши, решая проблему узких специалистов в амбулаторном секторе или выполняя сложные технологичные процедуры.

Об особенностях медицинского бизнеса, о том, как удается «держать марку» и о секретах успеха рассказал генеральный директор сети многопрофильных клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» Глеб Пышаков.

Генеральный директор сети многопрофильных клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» Глеб Пышаков. Фото: Диалайн

- 18 лет - возраст совершеннолетия. Что сегодня представляет собой компания?

- «ДИАЛАЙН» - это сеть многопрофильных клиник и лабораторий, предоставляющая полный комплекс услуг по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и реабилитации для детей и взрослых, а также проведение операций.

У нас есть своя выездная медицинская служба, которая обслуживает пациентов на дому. В Волжском работает Центр хирургии. В отдельное направление выделена лабораторно-диагностическая служба.

Мы активно развиваем направление онлайн-консультаций. Современные методы медицинской помощи на расстоянии дополняют традиционную медицину. Мы первыми в регионе ступили на этот путь и сегодня наши врачи консультируют по всей России. И это далеко не все, что мы можем предложить.

РАБОТАЕМ С ВДОХНОВЕНИЕМ

- Какие приоритеты ставит перед собой компания?

- Главная ценность для нас - пациенты и их доверие. Это не просто слова, а стиль жизни, наша миссия. Мы понимаем, что здоровье - величайшая ценность. Быть здоровым значит стать образованным и успешным, создать крепкую, счастливую семью, строить достойное будущее.

Мы развиваем себя и превращаем работу в ценность. Работаем с вдохновением и берем на себя Ответственность - именно так, с большой буквы.

- Но ведь всегда были, есть и будут недовольные пациенты?

- Это повод работать над собой, совершенствовать нашу работу. Конструктивная критика для нас - руководство к действию. Мы благодарны нашим пациентам, они вдохновляют нас профессионально расти и искать новые решения в сервисе.

- Сложно постоянно «держать марку»? Как удается поддерживать сервис на уровне, без очередей, накладок?

- За этим стоит кропотливая работа. Сервису мы уделяем большое внимание. У нас профессиональные администраторы, работающие в современной медицинской информационной системе, которая помогает управлять потоками пациентов, услугами и оптимальной загрузкой врачей. У меня в кабинете на отдельный экран в онлайн режиме транслируется изображение регистратур всех клиник и лабораторных центров. Как только появляется очередь - поднимаю трубку и выясняю, почему это происходит.

- А что касается качества?

- Качество - наша цель. В сети многопрофильных клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» не просто диагностируют, а именно лечат. С максимальным вниманием к каждому пациенту. Тут необходим индивидуальный подход.

- Бытует мнение, что главная цель частных клиник - вытянуть из пациента как можно больше денег.

- Мы делаем все, чтобы этого не было. Сейчас пациент может не просто выбирать: государственная клиника или частная. Конкуренция растет. Если человек перестает доверять, он просто уходит. У нас же лечатся на протяжении многих лет, целыми семьями.

- Персонал не подводит?

- Наша команда - это более 1000 человек. Все врачи - профессионалы. Есть те, кто работает с самого начала, кандидаты и доктора наук, преподаватели медуниверситета.

В сети многопрофильных клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» есть внутренние стандарты для сотрудников, где пошагово прописаны все действия врачей. Начиная от того, как нужно поздороваться до поведения на приеме. Каждое обращение мы разбираем со всех сторон и вносим дополнения в стандарты.

- У вас 1000 человек в подчинении. Тяжело управлять таким коллективом?

- Тяжело, сложно, но приятно. Управление компанией выстраивается через ценности. Мы - команда. В коллективе отношения строятся на взаимном уважении. Мы создаем комфортную среду, в которой каждый сотрудник делится своими уникальными знаниями и опытом. Отмечать успехи каждого - значит внедрять позитивные технологии в бизнес, делая его устойчивым и стабильным на все времена. В компании «ДИАЛАЙН» все бизнес-процессы налажены, а команда работает как единый механизм.

Доверие и поддержка - основа нашей работы. Мы применяем передовые методы и технологии. Наши пациенты нам доверяют, потому что у нас опытные врачи и бережные современные технологии лечения.

СЕКРЕТ УСПЕХА

- Что еще отличает вас от других клиник? В чем ваш секрет успеха?

- У нас своя собственная лаборатория с самым современным оборудованием в Волгограде. Другие частные клиники отправляют биоматериал на исследование в Москву и в соседние города. В центрах лабораторной диагностики «ДИАЛАЙН» можно сдать анализы и получить результат быстро и четко. Мы проводим более тысячи видов лабораторных исследований и все это по приемлемым ценам. За счет того, что у нас 22 медицинских центра – мы представлены во всех районах города, что делает нас ближе и удобнее для пациентов.

Мы оказываем все виды медицинских услуг. В Волжском работает Центр хирургии «ДИАЛАЙН». Ведущие врачи проводят операции по таким направлениям, как оториноларингология, сердечно-сосудистая хирургия, гинекология, колопроктология, урология. Применяются самые современные хирургические методики, которые сводят к минимуму период реабилитации. В нашем Центе хирургии также можно пройти предоперационное обследование.

Мы постоянно обновляем оборудование. Сегодня медицина развивается за счет новых технологий: появляются более современные аппараты и новые методы. Мы следим за рынком и идем в ногу со временем.

- Дальше развиваться планируете?

- Конечно, мы продолжаем расти и развиваться во всех направлениях. Планируем открывать новые клиники и лабораторные центры в Волгоградской области. Приходят запросы и из других регионов. Останавливаться на достигнутом не собираемся, всегда есть к чему стремиться. Главное сейчас - это вывести сервис на более высокий уровень, сделать максимально комфортным пребывание пациентов в клиниках и расширить возможности оказания качественной медицинской помощи.

Сеть многопрофильных клиник и лабораторий «ДИАЛАЙН» - социально ориентированная компания. Мы занимаемся благотворительностью, участвуем в городских мероприятиях, проводим семейные праздники, выходим в школы и вузы.

Уже более 18 лет мы занимаемся любимым делом - помогаем людям быть здоровыми. Мы заслужили любовь и доверие наших пациентов и это взаимно.

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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