2019-07-16T09:13:16+03:00
Общество

В Волгограде усовершенствуют ливневки

Глава города Виталий Лихачев поручил профильным службам разработать техническое решение проблемы [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Так выглядел во время дождя проезд Дорожников в Дзержинском районе.Так выглядел во время дождя проезд Дорожников в Дзержинском районе.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Даже слабый дождик превращает дороги Волгограда в реки. Но на прошлой неделе город в буквальном смысле поплыл. За сутки в два захода выпало 32 мм осадков при среднемесячной норме для июля в 39 мм. Дороги превратились в реки и моря, машины плыли по главным и второстепенным магистралям города. Пешеходы не могли перейти дорогу, не замочив ноги. Губернатору даже пришлось провести оперативное совещание на «Волгоград Арене» во время перерыва матча. Уже через сутки после ливня о прошедшем дожде напоминали лишь кучи грязи на дорогах. А специалисты МБУ «Северное» и «ДСЭР Советского района» очистили и проверили городскую систему ливневой канализации.

Дороги Волгограда превратились в реки. Ливень 13 июля 2019.Екатерина СИМОХИНА

- Результаты проверки показали, что коллекторы успешно справились со значительным объемом воды,- рассказал заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник. - Дорожно-коммунальные службы, дежурившие во всех районах города, оперативно устраняли локальные засоры на ливневке, которые образовались из-за принесенных водой мусора, камней и грунта.

Уделили внимание городские власти и «узким» местам, где машины плыли по капот в воде. Таких в городе немало. Одно из них - на рокадной дороге в районе примыкания к улице Комсомольской. Там плавали не только автомобили, но и водоналивные баки, которые служат разделителями кругового движения.

В Волгограде затопило рокадную дорогу. Машины ушли под воду.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, из-за сильного дождя и большого объема воды ливневкам на некоторых участках потребовалось время, чтобы принять и отвести все потоки. Так, на нулевой продольной установлен ливневый коллектор диаметром 300 миллиметров. Он может отводить около 184 литров воды в секунду. А во время последних дождей этот показатель оказался превышен примерно в полтора раза.

- Уже в течение 30 - 40 минут после пиковой нагрузки вся вода была отведена, - сообщили в администрации города. Хотя корреспонденты «КП-Волгоград» несколько раз проплывали там на редакционном авто и этого не заметили.

Машины и баки плывут по дорогам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Машины и баки плывут по дорогам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но оргвыводы сделали. Чтобы повысить эффективность работы ливневой канализации глава Волгограда Виталий Лихачев поручил профильным службам разработать техническое решение по усовершенствованию водоотводящей системы на рокадной автомагистрали и других участках дорог со сложным рельефом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Проблему с открытием брянского ТРЦ «Тимошковых» должны решить на местном уровне, считают эксперты
В Брянске не утихают споры вокруг торгово-развлекательного центра «Тимошковых». Его закрыли больше года назад из-за якобы нарушений противопожарной безопасности
Новости 24
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал документы на регистрацию
В Волгу выпустили почти три миллиона мальков осетра и стерляди
В Волжском сбили двух велосипедистов-школьников
Волгоградцев предупреждают о ливнях и ураганах 16 июля
Пьяный астраханец на «Оке» сбил двух детей в колясках и мальчика на велосипеде и сбежал
Школьница сломала позвоночник при падении из окна
В Волгограде за год капитально отремонтируют 200 многоэтажек
Пять волгоградских вузов получат 9 миллионов рублей грантов на молодежные проекты
В Волгограде дом на Олимпийской, где рухнула стена, признали аварийным
Под Волгоградом дед на внедорожнике насмерть задавил родную внучку
Под Волгоградом на краже денег клиентов поймали сразу двух начальниц почтамтов
Глава города Ленинск Волгоградской области уволился
В Волгограде день Памяти убитых царевичей пройдет крестный ход
Елена Исинбаева сбежала из Волгограда в Кембридж