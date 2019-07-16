В Волгограде усовершенствуют ливневки

Даже слабый дождик превращает дороги Волгограда в реки. Но на прошлой неделе город в буквальном смысле поплыл. За сутки в два захода выпало 32 мм осадков при среднемесячной норме для июля в 39 мм. Дороги превратились в реки и моря, машины плыли по главным и второстепенным магистралям города. Пешеходы не могли перейти дорогу, не замочив ноги. Губернатору даже пришлось провести оперативное совещание на «Волгоград Арене» во время перерыва матча. Уже через сутки после ливня о прошедшем дожде напоминали лишь кучи грязи на дорогах. А специалисты МБУ «Северное» и «ДСЭР Советского района» очистили и проверили городскую систему ливневой канализации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/720041" frameborder="0"></iframe> Дороги Волгограда превратились в реки. Ливень 13 июля 2019.Екатерина СИМОХИНА

- Результаты проверки показали, что коллекторы успешно справились со значительным объемом воды,- рассказал заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник. - Дорожно-коммунальные службы, дежурившие во всех районах города, оперативно устраняли локальные засоры на ливневке, которые образовались из-за принесенных водой мусора, камней и грунта.

Уделили внимание городские власти и «узким» местам, где машины плыли по капот в воде. Таких в городе немало. Одно из них - на рокадной дороге в районе примыкания к улице Комсомольской. Там плавали не только автомобили, но и водоналивные баки, которые служат разделителями кругового движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/719816" frameborder="0"></iframe> В Волгограде затопило рокадную дорогу. Машины ушли под воду.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, из-за сильного дождя и большого объема воды ливневкам на некоторых участках потребовалось время, чтобы принять и отвести все потоки. Так, на нулевой продольной установлен ливневый коллектор диаметром 300 миллиметров. Он может отводить около 184 литров воды в секунду. А во время последних дождей этот показатель оказался превышен примерно в полтора раза.

- Уже в течение 30 - 40 минут после пиковой нагрузки вся вода была отведена, - сообщили в администрации города. Хотя корреспонденты «КП-Волгоград» несколько раз проплывали там на редакционном авто и этого не заметили.

Машины и баки плывут по дорогам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но оргвыводы сделали. Чтобы повысить эффективность работы ливневой канализации глава Волгограда Виталий Лихачев поручил профильным службам разработать техническое решение по усовершенствованию водоотводящей системы на рокадной автомагистрали и других участках дорог со сложным рельефом.