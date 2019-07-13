Ливневок нет: дороги Волгограда превратились в реки

Даже слабый дождик превращает дороги Волгограда в реки. Накануне, 12 июля, машины плыли по главным и второстепенным магистралям города. Пешеходы не могли перейти дорогу, не замочив ноги. В течение шести часов выпало 15 мм осадков. Город-миллионник превратился в одно сплошное болото. Но это была лишь тренировка перед ливнем, который накрыл Волгоград 13 июля. Дороги стали похожи уже не на реки, а разлились в настоящие моря и океаны. Из-за дождя в городе отменили все вечерние мероприятия на набережной - концерт и киносеанс. Но болельщики несмотря на непогоду все равно съезжаются на стадион «Волгоград Арена», где пройдет первый домашний матч сезона. Главное, чтобы стадион не уплыл.

Машины не едут, а плывут по улицам Волгограда.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/720041" frameborder="0"></iframe> Дороги Волгограда превратились в реки. Ливень 13 июля 2019.Екатерина СИМОХИНА

Болельщики идут на стадион несмотря на дождь.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Соцсети пестрят фото и видео с улиц Волгограда. Вот залитый водой двор – из подъезда не выйти. Вот машины буквально плывут по проезду Дорожников, проспекту Ленина, улице Балонина и многим другим. И хотя администрация города отчитывается, что дорожные службы делают все возможное, вывод напрашивается только один – системы ливневой канализации в Волгограде просто нет.

Дорогу перейти можно только вброд. Воды выше щиколотки.Фото: Екатерина СИМОХИНА