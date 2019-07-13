2019-07-13T13:21:06+03:00
Общество

Из-за львиной доли расходов на ЖКХ волгоградцам не хватает на отдых и здоровье

Волгоградстат посчитал, на что уходят зарплаты горожан и селян
Юлия Данильченко
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Исследование охватывает первый квартал 2019 года.Исследование охватывает первый квартал 2019 года.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Анализ расходов среднестатистической семьи Волгоградской области Волгоградстат опубликовал 12 июля. Специалисты посчитали, на что же именно уходят зарплаты жителей города-героя, районных центров и сел. Исследование охватывает первый квартал 2019 года.

На оплату услуг одного городского жителя за месяц уходит в среднем 3826 рублей, а жителя сельской местности – 3158 рублей. Большая часть денег «пожирает» ЖКХ: 52,2% тратят горожане и 45,8% селяне. Бытовые услуги обходятся 8,9% и 8,3% соответственно. За телефонную связь жители областного центра платят меньше, чем проживающие в деревнях на 2%. Такая же картина и с тратами на проезд: у волгоградца на это уходит 6,1%, а любого проживающего в селе - 8,2%.

Еще печальнее дело обстоит со сферой медицинских услуг. На это ни у кого не хватает средств. Причем в периферии здоровье обходится куда дороже. Видимо потому, что к врачам приходится ездить в Волгоград.

- Расходы на медицинские услуги по структуре выше у селян, чем у горожан, 6,7% против 4,3%, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе статистического ведомства. - Доля оплаты услуг учреждений культуры, организации отдыха и системы образования в общей сумме расходов на оплату услуг в городской местности составили – 7,2% и 7,4%, в сельской местности – 2,9% и 9,4%, соответственно.

Кстати, и на санатории селяне тратят почти вдвое больше, чем горожане: 6,1% и 3,7% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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