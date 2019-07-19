Директор турфирмы обманула клиентов на 4,5 миллиона рублей ради мужа-алкоголика

В Башкирии сотрудница банка украла 23 миллиона, чтобы погасить долги мужа-игромана, в Серафимовиче кассир почты вынесла 7 миллионов и отправилась путешествовать с любовником, бросив дочь. В Астрахани директор турфирмы обманула клиентов на 4,5 миллиона рублей. И опять-таки ради мужчины

В полицию Астрахани пришла 62-летняя женщина. Пенсионерка написала заявление на директора турфирмы о возвращении 86 тысяч рублей за несостоявшийся тур в Турцию на 7 дней. Пенсионерка оказалась последним из 73 пострадавших от действий 40-летней астраханки. Пожилая дама до последнего надеялась, что хозяйка добровольно перечислит ей деньги за отмененную поездку.

Свое дело астраханка открыла в 2001 году, когда ей было еще 23 года. Девушка любила путешествовать, поэтому и решила совместить приятное с работой. Она создала турфирму. Начинала с пары направлений, затем стала организовывать туры в десятки точек по всему миру. Не забывала и про российские курорты. Также занималась продажей билетов, бронированием отелей. В итоге заработала себе хорошую репутацию: долги перед налоговой не имела, входила в число добросовестных предпринимателей. Постоянные клиенты приводили своих друзей. Ни разу астраханка их не подвела. Так было до 2016 года. Именно в этот момент у компании начались проблемы. Сразу несколько отпускников столкнулись с неоплаченными фирмой отелями. Женщина перед клиентами извинилась. Деньги вернула. Но в 2018 году проблемы вернулись. Кого-то кризис в компании застал за рубежом: был не оплачен отель. Кто-то даже не смог выехать в долгожданный отпуск. Обманутые клиенты осаждали офис, но дама просила подождать, совсем немного. Деньги появятся. И продолжала продавать новые путевки, прекрасно зная, что не сможет их оплатить. На счетах было пусто.

- Жила она скромно, никаких хором и шикарных машин. Даже и не скажешь, что бизнесвумен, - отзывались о даме соседи.

По нолям оказалось и на счетах у дамы. Но секрет убытков компании скрывался в семье ее хозяйки. У Валентины пил муж. Уходил в запои часто и надолго. Пропивал даже вещи. Женщина сначала верила его обещаниям в перерывах между. Но когда стало невмоготу, начала лечить. Тратила на клиники и бабок-знахарок все заработанное. Но любимый, который очень удобно свесил лапки на шее у жены, никак не выздоравливал.

Уголовное дело с ущербом 4,5 миллиона рублей возбудили в 2018 году. Весной 2019 года вынесли приговор. Три года лишения свободы в колонии общего режима. Также астраханке предстоит возместить ущерб обманутым клиентам, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.