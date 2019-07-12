Выпуск ВолгГМУ 2019: Рекорд красных дипломов на лечебном факультете – 56!

В течение двух недель, начиная с 28 июня по 11 июля, ВолгГМУ провожал в добрый путь новую армию дипломированных специалистов, бакалавров, магистров. Самый большой – лечебный – факультет в этом году порадовал рекордным количеством отличников, отучившихся по специальности «Лечебное дело».

Старт выпускным дал медицинский колледж ВолгГМУ. Здесь торжественная церемония состоялась 28 июня. Выпускников поздравили их преподаватели и руководство медколледжа. Ребятам вручили дипломы, после чего они произнесли слова клятвы выпускника медицинского колледжа ВолгГМУ. Это всегда придает торжественность и затрагивает глубинные нотки души.

На следующий день, 29 июня, прошли выпуски аж на трёх направлениях подготовки. Были вручены дипломы врачей – стоматологов и педиатров, а также бакалавров менеджеров. Все выпускники дали торжественные обещания. Педиатры и стоматологи произнесли слова клятвы врача России. Выпускники направления «менеджмент» дали клятву бакалавра ВолгГМУ.

Фото: архив ВолгГМУ.

1 июля дипломированными специалистами стали выпускники лечебного факультета. Потоки двух специальностей «Медико-профилактическое дело» и «Лечебное дело» пришлось разделить в связи с огромным количеством гостей, которые приходят поздравлять ребят. В этом году актовый зал университета с трудом уместил всех желающих порадоваться вместе с выпускниками окончанию 6 лет обучения в стенах «альма-матер». Со сцены прозвучали слова поздравлений от первого проректора ВолгГМУ профессора В.Б.Мандрикова и от декана профессора С.В.Клаучека.

Выпускники традиционно дали клятву врача России, которой им предстоит придерживаться всю свою жизнь. Молодые доктора пообещали: «…честно исполнять свой врачебный долг, … быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах ... проявлять высочайшее уважение к жизни человека, … хранить благодарность и уважение к своим учителям, … постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство…»

Фото: архив ВолгГМУ.

С напутствием от имени профессорско-преподавательского состава лечебного факультета выступила заведующая кафедрой факультетской терапии ВолгГМУ профессор А.Р.Бабаева. Аида Руфатовна с радостью отметила небывалое количество красных дипломов на специальности «Лечебное дело» – 56! Она назвала его рекордным.

Профессор выразила уверенность, что большинство выпускников будут хорошими врачами. «…Я верю, что вы сможете работать в здравоохранении, - сказала А.Р.Бабаева. - …Это самая лучшая профессия!… Нет большей радости, чем помогать другому человеку, спасать его от смерти, продлевать ему жизнь».

Аида Руфатовна дала выпускникам несколько добрых советов, выдержки из них хочется процитировать и надеяться, что они станут для выпускников-врачей жизненными принципами.

«Во-первых, как говорил Ленин, «коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», - процитировала А.Р.Бабаева вождя пролетариата. - Так вот, и хорошим врачом можно стать только тогда, когда постигнешь хотя бы часть тех богатств, которые выработало медицинское сообщество».

Фото: архив ВолгГМУ.

«Кроме того, это заинтересованность в больном, - продолжила профессор. -… Относитесь к нему так, как будто это близкий вам друг, знакомый или родственник. И тогда вы будете застрахованы от тяжелых ошибок».

«Ещё один совет. Конечно, это моральная чистота. У врача должны быть чистые руки в прямом и переносном смысле... – подчеркнула Аида Руфатовна. - Мудрые люди говорили, что никогда ничего не надо делать ради денег. И это, действительно, большая мудрость. Потому что деньги убивают не только любовь и дружбу, они разрушают гуманитарные ценности, и, конечно, в здравоохранении в том числе...» А этого не должно быть!

А.Р.Бабаева пожелала выпускникам радости от служения своему делу: «Чтобы вы любили не себя в медицине (в профессии), а профессию в себе. И чтобы вы достигли тех высот, к которым должен стремиться каждый врач… Чтобы вы всегда были востребованы…»

«Я надеюсь, что наш университет дал вам нужное направление, нужный вектор, вашего развития. Как личности, не только как врача, как будущего специалиста, но и как человека. Потому что у наших учителей есть чему поучиться… Будьте здоровы! Будьте счастливы! Всего вам доброго!» - завершила своё напутственную речь Аида Руфатовна.

Фото: архив ВолгГМУ.

С ответным словом выступил староста курса Дмитрий Ряднов, который за годы учёбы в университеты собрал невероятный набор стипендий, причём не по одному разу. Это именные стипендии Президента РФ и Правительства РФ, Волгоградской области и города-героя Волгограда. Дмитрий - двукратный обладатель звания студента-исследователя (за два предыдущих учебных года). Выступая от имени выпускников лечебного факультета, он поблагодарил преподавателей во главе с ректором ВолгГМУ и родителей. А обращаясь к своим однокурсникам, Дмитрий Ряднов им пожелал «стать лучшими из лучших и с каждым днём приумножать полученные знания и с успехом реализовывать их в практической деятельности!»

Фото: архив ВолгГМУ.

В этот же день, 1 июля, свои дипломы получили и провизоры – выпускники фармацевтического факультета. Как принято про них говорить: «фармацевты с высшим образованием». Мероприятие тоже было торжественным, с почётными гостями. Выпускники произнесли слова клятвы провизора, их также поздравили наставники и пожелали успехов в профессиональной жизни.

Фото: архив ВолгГМУ.

3, 4 и 5 июля состоялись выпуски: врачей - на факультете послевузовской подготовки (ординатура, аспирантура), бакалавров направления «Биология», иностранных студентов, бакалавров и магистров направления «Биотехнические системы и технологии», врачей специальности «Медицинская биохимия».

11 июля дипломы бакалавров получили социальные работники – выпускники ВолгГМУ, которые также в торжественной обстановке произнесли слова клятвы. Вообще, хочется отметить, что в Волгоградском госмедуниверситете сложилась уникальная традиция. Выпускники ВолгГМУ всех факультетов при получении диплома о высшем или среднем профессиональном образовании дают клятвы. Их ключевым и как бы обобщающим смыслом является обещание честно исполнять служебный долг, хранить благодарность и уважение к своим учителям, постоянно совершенствовать профессиональное мастерство.

Также в этот день завершили выдачу дипломов и выпускникам филиала ВолгГМУ – Пятигорского медико-фармацевтического института. ПМФИ в этом году подготовил (с учётом выпускников вузовского колледжа) почти 770 специалистов – провизоров, фармацевтов и стоматологов.

Фото: архив ВолгГМУ.

Всего же в 2018/19 учебном году Волгоградский Мед подготовил без малого 1600 выпускников – бакалавров, специалистов, магистров, ординаторов и аспирантов, кадры для среднего медицинского звена. А вместе с пятигорским филиалом – более 2350. Дипломы с отличием получили 165 человек, из них практически третья часть – у выпускников специальности «Лечебное дело» ВолгГМУ. Цифры радуют, надеемся, что ребята смогут все полученные в университете знания и приобретенные навыки с успехом применять в своей практической деятельности. Многие из молодых врачей ещё вернутся в «альма-матер», чтобы продолжить своё образование – получить узкую специализацию, повысить свою квалификацию…

Сегодня же всем выпускникам хочется пожелать доброго пути, радости от самореализации и успехов в профессиональной деятельности!

Места освободились, и ВолгГМУ приглашает абитуриентов вступить в ряды студентов Волгоградского государственного медицинского университета – одного из лучших вузов не только города-героя Волгограда, но и всей страны, лидера рейтинга востребованности среди медицинских высших учебных заведений России! В университете аккредитованы все предлагаемые к обучению специальности и направления подготовки.

Информацию для поступления можно найти на сайте ВолгГМУ.

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