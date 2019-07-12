2019-07-12T10:43:16+03:00
Общество

Котельниково изучает своих героев

В Котельниково продолжается марафон интеллектуальных игр «Котельниково – земля героев». В квизах и викторинах котельниковцы демонстрируют свою принадлежность культуре и обычаям предков-казаков, глубокие знания истории родного края
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Фото: "ЕвроХим".Фото: "ЕвроХим".
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В последней игре молодежной лиги сразились сотрудники и члены профсоюзной организации компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», а также сборные участников молодежного волонтерского движения города Котельниково.

Битва умов прошла в кафе «Новый город» жилого района Восточный, который компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» построила для семей сотрудников.

Вопросы были сложными, а времени на обсуждение отводилось совсем немного. Но ни одна команда не спасовала – участники отважно сражались и даже на самые сложные вопросы давали аргументированные ответы. Между тем, задания на знание истории, культуры и искусства, географии и других областей знаний потребовали большого напряжения. Гвоздем квиза стали вопросы об истории родного края и казачества.

Фото: "ЕвроХим".

Фото: "ЕвроХим".

Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» увереннее чувствовали себя в сфере горного дела, истории промышленности России. Молодежь из числа волонтеров обошла оппонентов в вопросах музыки и литературы.

Победителем стала команда молодых специалистов, на втором месте – сотрудники сильвинитовой обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа, третье место – у команды волонтеров.

Следующим этапом марафона станут сражения в высшей лиге, к участию в которых приглашаются руководители и опытные сотрудники предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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