Котельниково изучает своих героев

В последней игре молодежной лиги сразились сотрудники и члены профсоюзной организации компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», а также сборные участников молодежного волонтерского движения города Котельниково.

Битва умов прошла в кафе «Новый город» жилого района Восточный, который компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» построила для семей сотрудников.

Вопросы были сложными, а времени на обсуждение отводилось совсем немного. Но ни одна команда не спасовала – участники отважно сражались и даже на самые сложные вопросы давали аргументированные ответы. Между тем, задания на знание истории, культуры и искусства, географии и других областей знаний потребовали большого напряжения. Гвоздем квиза стали вопросы об истории родного края и казачества.

Фото: "ЕвроХим".

Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» увереннее чувствовали себя в сфере горного дела, истории промышленности России. Молодежь из числа волонтеров обошла оппонентов в вопросах музыки и литературы.

Победителем стала команда молодых специалистов, на втором месте – сотрудники сильвинитовой обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа, третье место – у команды волонтеров.

Следующим этапом марафона станут сражения в высшей лиге, к участию в которых приглашаются руководители и опытные сотрудники предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа.