2019-07-11T18:09:56+03:00
Общество

Волгоградский медуниверситет прошёл государственную аккредитацию по всем направлениям подготовки

Рособрнадзор по результатам аккредитационных экспертиз признал ВолгГМУ прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки
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Фото: ВолгГМУ.Фото: ВолгГМУ.
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Медуниверситет аккредитован сроком на 6 лет. Это важное событие для всего коллектива вуза. Интенсивная подготовка к прохождению процедуры аккредитации велась в течение последнего года. Сотрудники кафедр и факультетов старались подготовить все документы, чтобы достичь цели и пройти экспертизу всех специальностей и направлений подготовки. И результаты оказались положительными.

Пройти государственную аккредитацию образовательной деятельности для любого учебного заведения – событие. А пройти экспертизу всех заявленных направлений подготовки и специальностей с первого раза и без замечаний – одно из редчайших событий. И волгоградский медицинский вуз можно поставить в список подобных случаев. Стоит отметить, что в этом заслуга всего коллектива университета под руководством академика РАН Владимира Ивановича Петрова, который собрал команду профессионалов, умеющих работать на результат, эффективно решать поставленные задачи и добиваться намеченных целей.

И.о. ректора, академик РАН В. И. Петров: «Я хочу поблагодарить своих коллег, проректоров, деканов, весь профессорско-преподавательский состав, всех сотрудников университета, которые принимали участие в подготовке, организации всех процессов для проведения государственной аккредитации, в самой процедуре за проведенную работу. Очень рад и горжусь достигнутыми нами результатами. Поздравляю вас всех с большим успехом!

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В течение ближайших шести лет мы можем продолжать выдавать дипломы по всем направлениям подготовки всех образовательных уровней, которые есть в ВолгГМУ».

Ирина Казимирова

ИСТОЧНИК KP.RU

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