Любо, братцы: в станице Пугачевской прошла патриотическая акция

Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и участники молодежного волонтерского движения города Котельниково провели патриотическую акцию в музее казачьей культуры и быта имени Емельяна Пугачёва в станице Пугачевской. Выезд состоялся в рамках проекта бренда «Котельниково – земля героев».

Станица Пугачевская Котельниковского муниципального района считается колыбелью казачьей вольницы. Поселение на юге нынешней Волгоградской области в XVIII веке было известно как казачья станица Войска Донского Зимовейская. После казни знаменитого атамана Пугачева поселение перенесли. Новая станица получила название Потемкинская. Имя предводителя Крестьянской войны Емельяна Пугачева станица получила во второй половине XX века.

Музей, рассказывающий о быте и культуре свободолюбивого казачьего сословия, расположен в одном из подлинных казачьих подворий. Курень построен из деревянных реек и, в соответствии с условиями степного края, обмазан глиной. Мебель, предметы домашнего обихода, собранные в музее, именно те, какими пользовались предки нынешних жителей станицы.

Все обустройство хозяйства – летняя кухня с печкой, в которой готовили пищу, глубокий земляной погреб, ограда, хозяйственный инвентарь – дает посетителям возможность погрузиться в настоящую жизнь казачества XVIII - XIX веков.

Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» и юные волонтеры – не чужие в этом казачьем краю. Правнуки знаменитых предков-казаков внесли свой вклад в благоустройство музея, помогли выкосить буйно выросшую после летних дождей траву, посадить цветы. Организатор акции – компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботилась об угощении для работников. По обычаю этих мест трапеза состоялась за большим столом прямо во дворе, или, как здесь говорят, на базу.

Фото: ЕвроХим.

Котельниковская земля – земля героев, и молодое поколение котельниковцев чтит память о своих знаменитых предках, с гордостью и уважением привносит в свою жизнь обычаи и традиции донского казачества.