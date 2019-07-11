Регоператор расширяет контейнерный парк по Волгоградской области

Региональный оператор производит работу по замене металлических контейнеров объемом 0,75 кубометра на современные баки объемом 1,1 кубометра в Быковском районе. Замена контейнерного парка предшествует обновлению спецтехники на новый высокоэффективный транспорт задней загрузки с еврозахватом, предназначенный специально для новых пластиковых контейнеров. На сегодняшний день в р.п. Быково установлено 100 новых евроконтейнеров.

В завершающей стадии находится расстановка порядка 200 контейнеров на территории населенных пунктов Быковского района. Всего региональный оператор установил в Волгоградской области более 25 тысяч контейнеров.

Напомним, вывоз ТКО с территории Волгоградской области осуществляется согласно потокам, предусмотренных в Территориальной схеме обращения с отходами, которая является одним из основных документов, регулирующих деятельность регионального оператора.