2019-07-11T12:57:43+03:00
Общество

Регоператор расширяет контейнерный парк по Волгоградской области

В Быковском районе расставлены 100 новых евроконтейнеров
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Фото: УО.Фото: УО.
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Региональный оператор производит работу по замене металлических контейнеров объемом 0,75 кубометра на современные баки объемом 1,1 кубометра в Быковском районе. Замена контейнерного парка предшествует обновлению спецтехники на новый высокоэффективный транспорт задней загрузки с еврозахватом, предназначенный специально для новых пластиковых контейнеров. На сегодняшний день в р.п. Быково установлено 100 новых евроконтейнеров.

В завершающей стадии находится расстановка порядка 200 контейнеров на территории населенных пунктов Быковского района. Всего региональный оператор установил в Волгоградской области более 25 тысяч контейнеров.

Напомним, вывоз ТКО с территории Волгоградской области осуществляется согласно потокам, предусмотренных в Территориальной схеме обращения с отходами, которая является одним из основных документов, регулирующих деятельность регионального оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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