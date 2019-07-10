Волгоградцы для летнего отдыха выбирают Геленджик и Гагры

Лето и отпуск - понятия неразрывные. И вот уже все ленты в соцсетях пестрят фотографиями с пляжей, с видами морских заливов и горных троп. Вот, волгоградская подружка гуляет по сочинской набережной, а другая хвастается селфи с Алазанской долины, третья уже много лет выбирает курорты Турции. А все-таки, куда в основном едут отдыхать волгоградцы этим летом?

Этим вопросом озаботились в компании «Яндекс», и провели целое исследование. Они изучили запросы всех россиян, но и волгоградцев в частности.

Результаты сделали на основании данных о запросах, связанных с путешествиями. Люди часто спрашивают у «Яндекса», как забронировать гостиницу в том или ином городе, какие достопримечательности там посмотреть, в каких магазинах побывать… Запросы пользователей про свой город в исследовании не учитывали. Что в итоге получилось?

ЛУЧШЕ АНАПЫ ТОЛЬКО МОСКВА

- По сравнению с летом 2014 года популярность внутреннего туризма в России выросла почти в три раза. В июне 2019 года на долю российских курортов и городов приходилось больше половины всех запросов про путешествия, - констатируют аналитики.

Правда, Крым у россиян популярным пока так и не стал. Интерес к курортам Краснодарского края выше в два с половиной раза. Волгоградцы в этом плане не выбиваются из общей картины исследования.

Больше 60% всех туристических запросов волгоградцев касались российских курортов. Самым популярным направлением у волгоградцев остается Геленджик - 8,4% всех запросов, на втором месте Адлер - 7,5 %, на третьем - Анапа (6,3%). Далее следует Лазаревское - 3,63%. И только на пятом месте - крымская Ялта (1,2%). Также в число популярных крымских курортов волгоградцы включили Алушту (0,72%), Феодосию (0,7%), Судак, Севастополь и Евпаторию.

На черноморском побережьи волгоградцы выбирают Ольгинку, Дивноморское, Кабардинку, Витязево, Краснодар, Архипо-Осиповку. А те, кто любит Азовское море, едут в Ейск, чуть меньше - в Таганрог.

На Кавказе наши люди предпочитают Кисловодск.

Удивил другой факт: более пяти процентов всех туристических запросов от волгоградцев касались Москвы. Так что не все едут к морю.

К слову, в число некурортных предпочтений волгоградцев также попали Санкт-Петербург (3,11%), Казань (0,5%), Астрахань (0,41%), Калининград (0,24%) и Нижний Новгород (0,23%).

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ, НАМ КАВКАЗ ПОДАВАЙ

- Собираясь за границу, россияне чаще смотрят в сторону Ближнего Востока и Северной Африки — на эти регионы приходится больше трети запросов про туристические направления, в основном благодаря Турции. На втором месте - европейские страны, на третьем - страны ближнего зарубежья, - резумируют свое исследование аналитики «Яндекса».

У волгоградцев турецкий берег тоже пользуется популярностью, в частности такие курорты, как Кемер, Аланья и Сиде. Но Абхазию и Грузию наши люди любят сильнее. Именно туда едет большая часть зарубежных волгоградских туристов.

На Абхазию приходится 2,3% всех волгоградских запросов туристов. Едут чаще всего в Гагры, Пицунду или Новый Афон.

А турецкому берегу волгоградцы предпочитают Абхазию и Грузию.Фото: Алексей МАТВЕЕВ

На втором месте еще недавно была Грузия и ее прекрасные Батуми и Тбилиси. Но в свете последних событий туристический поток к кавказским соседям несколько упал. И на данный момент волгоградцы стали чаще выбирать Испанию. Уж очень приглянулись землякам Барселона, Коста-Дорада и Мойорка.

Даже в туниский Хаммамед наши люди едут чаще, чем в Турцию, как оказалось (1,5% запросов против 1,2%).

Кроме этих стран однопроцентный барьер зщапросов преодолели только Италия (1,2%) и Греция.

Далее по мере убывания - Франция, Кипр, Черногория, Германия и Болгария.

С открытием прямого авиарейса из Волгограда в Баку немногим вырос и туристический поток в Азербайджан, но так же быстро упал, когда прямые перелеты отменили.

КУДА УЛЕТЕТЬ ИЗ ВОЛГОГРАДА?

Кстати, после мундиаля география полетов из волгоградского аэропорта опять сузилась до основных направлений - на Москву, Питер, Краснодар и Сочи. Остались, правда, авиарейсы в Казань, Самару, Ростов-на-Дону, а летом добавили самолет на Симферополь. За границу прямиком из Волгограда сегодня можно улететь только турецкую Анталью, в город Монастир (Тунис) и в греческие Салоники.