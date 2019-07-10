Волгоградский медуниверситет набирает абитуриентов 2019 года

Приемная комиссия Волгоградского медуниверситета ведет прием документов от абитуриентов по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования. Помимо обучения на медицинских специальностях ВолгГМУ предлагает выбрать профессию будущего и приглашает получить высшее образование по перспективным направлениям подготовки. Информацию по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры со сроками подачи документов читайте далее.

Направления подготовки и специальности ВолгГМУ

- высшее образование – БАКАЛАВРИАТ: «Биология» (профили: генетика и биохимия); «Биотехнические системы и технологии»; «Менеджмент» (профиль – управление в здравоохранении); «Социальная работа»;

- высшее образование – МАГИСТРАТУРА: «Биотехнические системы и технологии»; «Менеджмент» (профиль – управление в здравоохранении);

- высшее образование – СПЕЦИАЛИТЕТ: «Клиническая психология», «Лечебное дело»; «Медико-профилактическое дело»; «Медицинская биохимия»; «Педиатрия»; «Стоматология»; «Фармация»;

- среднее профессиональное образование – МЕДКОЛЛЕДЖ ВолгГМУ: «Сестринское дело»; «Стоматология ортопедическая»; «Стоматология профилактическая»; «Фармация».

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ЕСТЬ НА ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ И НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ

График работы приёмной комиссии ВолгГМУ: с понедельника по пятницу - с 9 до 15 часов. Суббота и воскресенье - выходные.

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ВОЛГГМУ 2019

Сроки окончания приёма документов:

- 11 июля - для абитуриентов специальностей «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», «СТОМАТОЛОГИЯ», «ПЕДИАТРИЯ» и для тех, кто сдает вступительные испытания по общеобразовательным предметам в университете;

- 19 июля - для абитуриентов, поступающих в магистратуру;

- 26 июля - для абитуриентов поступающих только по результатам ЕГЭ;

- 1 и 15 августа - для абитуриентов, поступающих в медицинский колледж ВолгГМУ.

С 12 по 25 июля 2019 года ВолгГМУ организует и проводит самостоятельные вступительные испытания.

Зачисление и подача заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании в 2019 году - с 28 июля по 8 августа.

Подробности на сайте ВолгГМУ www.volgmed.ru

Волгоград, пл. Павших Борцов, 1.

Телефон приёмной комиссии (8442) 53-23-33.

Подготовительное отделение: Волгоград, ул. Рокоссовского, 1г; тел. (8442) 33-64-65.

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