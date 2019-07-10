Геберту дали 17 лет: в Волгограде вынесли приговор заказчику убийства бизнесмена Брудного

Сегодня, 10 июля, в Волгограде поставили точку в громком деле убийства известного в городе бизнесмена Сергея Брудного - соучредителя двух рынков. Волгоградский областной суд признал виновным Александра Геберта в том, что это он заказал убийство. Вердикт суров: 17 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Кроме того, Геберт обязан выплатить супруге убитого компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Пять лет прошло с момента убийства. Напомним, это произошло 21 мая 2014-го. Вечером того дня Сергей Брудный и его друг - директор Центрального рынка Евгений Ремизов отдыхали в кафе «Маруся» на Набережной Волгограда. Уже при выходе из заведения, когда друзья обнялись на прощание, и раздался выстрел. Стреляли из автомобиля «ВАЗ», припаркованного рядом с кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/505293" frameborder="0"></iframe> В Волгограде расстреляли директора Центрального рынка и соучредителя еще двух рынков.

Пуля прошла на вылет через шею Сергея Брудного и задела Ремизова. Обоих увезли в больницу в тяжелом состоянии. Спасти Брудного медикам не удалось - пуля задела сонную артерию. А вот Ремизов выжил.

Как установили следователи СУ СК по Волгоградской области, Сергей Брудный стал жертвой передела рынка в Волгограде. Его «заказали» Махмудов и Геберт.

- Геберт подговорил своего «друга» (с которым он познакомился в местах лишения свободы) Темерханова организовать убийство Брудного. За «работу» пообещал 1 миллион рублей. Темерханов согласился и нанял профессиональных киллеров. Они несколько месяцев следили за бизнесменом, а 21 мая выстрелили в Брудного из ручного нарезного переделанного автомата с глушителем, - напоминают историю дела «КП-Волгоград» в областном суде.

Алиетдина Махмудова, Абугали Темерханова и Хасу Баталова (стрелка) задержали буквально сразу. Их признали виновными в убийстве бизнесмена. Каждый получил по заслугам: Махмудова приговорили к 17,5 годам лишения свободы, Баталова и Темерханова - к 17 и 16 годам соответственно. Все отправились в колонию строгого режима. Водителя убийцы, судили отдельно, так как он единственный, кто признал свою вину. Ему дали 12 лет «строгача».

Убийство бизнесменов попало на камеру видеонаблюдения.

Скрыться успел только Александр Геберт. Его объявили в федеральный розыск, но, оказалось, что он покинул пределы страны. Однако, нашли волгоградца и там. Он скрывался в Венгрии. В марте 2018-го в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпол Геберта вернули на родину.

Больше года длились судебные тяжбы. Теперь дело закрыто. Хотя…

- Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию, - уточняют в Волгоградском областном суде.

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