Отремонтировать бассейн «Спартак» у «Волгоград Арены» обещают к декабрю

Бассейн «Спартак» у «Волгоград Арены», который волгоградцы чаще называли центральным, закрыли на реконструкцию еще три года назад. Здание выкупили у профсоюзов за 56 миллионов рублей и передали ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Виталий Мутко (тогда еще министр спорта РФ) обещал преобразить его до неузнаваемости. Воспитанники школы олимпийского резерва №8, которая осенью отмечает 50-летний юбилей, остались без дома. Вот уже четвертый год ребята ездят заниматься в Волжский. Больше ни один бассейн города-миллионника для прыжков в воду не годится. Завершить ремонт «Спартака» обещали к ЧМ-2018. Но к мундиалю сделали только на 80% работ, а потом стройку законсервировали. Юные спортсмены и их родители настолько отчаялись, что записали видеообращение в президенту с просьбой вернуть бассейн. Ждать им придется еще как минимум полгода. Срок завершения капитального ремонта бассейна «Спартак» перенесли на год - на декабрь 2019-го.

Сегодня бассейн готов на 85%. Подрядчик занимается устройством и наладкой инженерных систем. Отделка близится к завершению, как и работы по благоустройству прилегающей территории. Завершить ремонт вовремя помешали чемпионат и проблемы с подрядчиками.

- Основными причинами срыва сроков завершения работ в декабре 2018 года послужила невозможность проведения строительных работ на объекте в период с апреля по август 2018 года в связи с проведением Чемпионата мира по футболу (по требованиям FIFA), а также необходимость демонтажа объектов временной инфраструктуры (возведенной по требованиям FIFA и АНО «Оргкомитет-2018), нахождение которой не позволяло производить работы на значительной части территории объекта вплоть до весны 2019 года, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ФГУП «Спорт-инжиниринг».

Завершает ремонт АО «СтройТрансГаз» - та самая компания, что строила стадион «Волгоград Арена» и делала часть работ по реконструкции набережной. Прежнего подрядчика - ООО «Дизайн-Сервис» пришлось сменить.

- В связи с нарушением генеральной подрядной организацией, ранее выполнявшей работы на объекте, сроков выполнения работ, а также неисполнением договорных обязательств, в отношении нее в настоящее время ведется претензионно-исковая работа, - пояснили в «Спорт-ин».

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел два иска ФГУП «Спорт-Ин» к ООО «Дизайн-Сервис» и вынес решение в пользу заказчика о взыскании неустойки и штрафа за неисполнение подрядчиком обязательств по капремонту бассейна «Спартак». Решение в силу не вступило. Впереди апелляция.