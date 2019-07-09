Тропы здоровья и беседки для отдыха: на склоне поймы Царицы будет лесопарк

В Волгограде за пару лет появилось немало благоустроенных общественных территорий, а что такое настоящий парк, юные горожане уже не представляют. Это не фонтан, прокат детских машинок и киоск с мороженым на горячей тротуарной плитке. Это пение птиц, кормушки на ветках и прыгающие по деревьям белки. Вообще парк – это про деревья и тропы здоровья между ними.

Правый склон поймы Царицы – одно из немногих мест в центре города, где еще можно послушать пение птиц. Здесь около 1600 деревьев, большинство из которых посадили еще в 60-е годы. В мэрии обещают - этот склон останется зеленым уголком. В городе впервые за последние годы благоустраивают парк с минимальной вырубкой. По сути это будет небольшой лесопарк с тропами здоровья. А, как известно, один из главных атрибутов лечебной пешей прогулки – чистый воздух и кислород.

- Зоны активности все останутся внизу – каток, тюбинговая трасса, площадки для роллеров и скейтбордистов. А склон со стороны Ворошиловского района планируется как зона тихого отдыха, - руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвин Петров обводит на карте самый зеленый островок.

Островок не маленький – 5,4 га. В свое время советские архитекторы уже заложили основу этого парка. Даже среди травы, камыша в пояс и зарослей кустарника просматриваются грамотно продуманные дорожки.

- Мы постарались максимально учесть здесь то, что было задумано еще в 60-70-е годы нашими предшественниками, - рассказывает главный архитектор этого проекта Александр Буров. – Здесь уже сформированы пешеходные дорожки, которые идут по склону на разных отметках. И мы их оставим.

Тропинки здесь придумали еще советские архитекторы. Их оставят в том же местеФото: Екатерина СИМОХИНА

Дорожки будут разные. Прогулочные аллеи со скамейками и фонарями вымостят плиткой, а на извилистых лечебных трассах для оздоровительной ходьбы будет гравийное покрытие. Если сложить протяженность всех дорожек, получится 4,8 километра. Неплохая дистанция для утренней пробежки. Если ходить по терренкурам, можно пройти больше километра.

ОСМОТРЯТ КАЖДУЮ ВЕТОЧКУ

Ради дорожек деревьями жертвовать не будут, но зеленый массив немного поредеет.

- Долгое время за этой территорией не ухаживали, нам пришлось оценить состояние деревьев. Есть, конечно, подгнившие стволы, высохшие деревья, придется их вырубить. Но, где это возможно, обойдемся омолаживающей обрезкой. Основной фонд зеленых насаждений останется нетронутым и будет радовать глаз. Удалим около 5% деревьев: только те, которые представляют опасность, - рассказывает Александр Буров.

На склоне поймы обещают индивидуально подойти к каждому дереву. Для этого все последние дни здесь работают специалисты агрономы. Осматривают каждый ствол и каждую веточку. Даже если можно сохранить полдерева, его сохранят, обрезав сухие ветки. Но ряд тополей прямо представляет угрозу. Их помечают зеленой краской – знак для дровосеков.

Зеленой краской отметили деревья, которые уже не спасти.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- На территории поймы 80% деревьев – старовозрастных, им почти по 60 лет. Конечно, есть больные, поврежденные вредителями. Вот это дерево зрительно здоровое, но посмотрите на эту ветку, - показывает агроном МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» Светлана Кривенко. – Она внутри вся гнилая. Дерево на 80% нежизнеспособное. Особенно много тополей с поврежденной сердцевиной. К сожалению, при порыве ветра оно может упасть, в том числе на людей.

Под топор пойдут около 100 деревьев. К остальным агрономы подсадят новые - 284 крупных дерева и 1463 кустарника.

- Все саженцы лиственных деревьев будут иметь высоту от 3 до 5 метров, хвойников - от 1,5 до 2 метров, - сообщает мэрия.

Внешне дерево здоровое и зеленое. А внутри поражено гнилью.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Конечно, отдельный вопрос – как они приживутся. За это подрядчик спокоен. Во-первых, в пойме определенный микроклимат, и здесь в принципе все растет неплохо, ну и, конечно, здесь восстановят водопровод.

- Бюджет на полив в каждом районе предусмотрен. Где-то мы сейчас только настраиваем поливочник. Район, понимая, что дополнительные затраты на расход воды необходимо понести в следующем году, формирует наше бюджетное задание на 2020 год, - поясняет депутат гордумы Алексей Волоцков.

Деньги нужны немалые, ведь в Волгограде парки поливаются не технической водой.

- Вопрос глобальный. У нас река рядом, а мы поливаем питьевой водой, которая прошла очистку, - вздыхает депутат. - И стоит как питьевая вода для потребителей. Раньше нам помогали промышленные предприятия, от которых шли технические водопроводы, подключенные к насосным станциям. Это вопрос будущего. Задача этого года – построить локальные системы очистки сбросов воды. Потом будем решать, как нам запустить технический водопровод. Это строительство насосных станций, коммуникаций до парков – требует колоссальных средств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/719291" frameborder="0"></iframe> В Волгограде деревья поливают чистой питьевой водой.Екатерина СИМОХИНА

ЗА ТРЕМЯ ЗАБОРАМИ

После того, как подрядчик очистит территорию от сухих веток, займутся собственно благоустройством. Главный вопрос – соединить склон с парком, который строят внизу. Пока со стороны Ворошиловского района склон отрезан железной дорогой и несколькими заборами. Спуски будут делать со стороны остановки «площадь Чексистов», а также в продолжение улиц Пугачевской и Циолковского. Старые лестницы заменят на новые. Перед выходом на рельсы поставят шлагбаумы, которые будут закрываться при приближении поезда.

Пока что склон отделен от парка в пойме железной дорогой и заборами. Теперь здесь обустроят проходы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вдоль лестницы у Астраханского моста появится сквер Александры Пахмутовой. Благодаря чередованию черной и белой плитки дорожки здесь будут напоминать клавиши пианино. Наверху обустроят смотровую площадку. Всю территорию осветят новыми фонарями, повесят и видеокамеры – 50 штук.

Появятся в парке и велодорожки, но пешеходов и велосипедистов обещают развести – чтобы никто не мешал друг другу. Ступенек здесь не будет, чему порадуются маломобильное население. Даже собакам здесь будет хорошо – для их выгула отведут специальную зону.

Напомним, что благоустраивают территорию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За этот проект жители голосовали в марте.