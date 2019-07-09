Под Волгоградом раньше времени расцвели лотосы

Обычно лотосы распускаются в "Волго-Ахтубинской пойме" Волгоградской области в августе, но в этом году цветение началось на месяц раньше срока - уже в начале июля. В соцсетях волгоградцы уже хвалятся первыми фотографиями этого великолепного зрелища.

Туристам - наслаждение, но экологи почему-то не рады. Говорят, что лотосы зацвели раньше из-за маловодья: вода быстро прогрелась в жару, это и привело к раннему созреванию бутонов. Но тревожит не это, а то, что к осени уровень воды в дельте и пойме Волги могут опуститься ниже критической отметки, от чего обнажатся корневища лотоса, и цветы погибнут. Могут засохнуть целые плантации. А не сгорят на солнце, так их съедят дикие кабаны, для которых лотос - любимое лакомство.

Ну а пока вы можете увидеть, вдохнуть аромат и сфотографировать это цветущее шоу.

lebyazhya.polyana Рассвет на озере Лотосов. Волгоград, Лебяжья Поляна.

ГДЕ УВИДЕТЬ ЛОТОС?

Раньше увидеть этот уникальный цветок, который считался святым у древних египтян, в России можно было только на Дальнем Востоке и в Астраханской области. В соседнем регионе туристам предлагают много разнообразных маршрутов. Так, в этом году «Астраханский государственный заповедник» предлагает даже специальное фотопутешествие по дельте Волги в сопровождении известного фотохудожника, который поделится своими знаниями и умениями пейзажной и макрофотографии. Цена такого тура - от 40 тысяч рублей с человека.

astrazapoved ЦВЕТЕНИЕ ЛОТОСОВ В АСТРАХАНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ!

Но можно и самостоятельно добраться к лотосовым полям. Увидеть роскошное цветение можно в Камызякском, Наримановском или Икрянинском районах Астраханской области. Целое поле лотоса растет на ерике Никитин (нужно добраться до поселка Трудфронт в Икрянинском районе, перебравшись через Бахтемир на пароме). Или на ерике Кошеванка.

Самостоятельно можно добраться на автомобиле.

d_oleg Лотосы на волгоградчине

Но волгоградцам можно и не ехать в такую даль. Поляна лотосов есть и недалеко от Волгограда - в природном заповеднике Волго-Ахтубинская пойма. А, если точнее - неподалеку от Лебяжьей поляны. Ходит легенда, что их высадил здесь много лет назад мужчина для своей возлюбленной. И цветы не только прижились, но и распространились на целое лотосовое озеро.

Как добраться?

К Лебяжьей поляне можно добраться и общественным транспортом. На автомобиле: проехать по танцующему мосту, на въезде в Краснослободск сверните налево, и езжайте до указателя на Лебяжью поляну. Далее с трассы свернуть налево и проехать 4-5 километра, и вы упретесь прямо в озеро.

НЕ РВАТЬ!

Запомните: срывать лотосы нельзя!

Во-первых, это запрещено законом, так как лотосы занесены в Красную книгу. Во-вторых, в стеблях этого цветка содержится сердечный яд нелюмбин. В-третьих, сорванный лотос погибнет уже через три дня. Цветок просто осыплется. А вот на озере лотосы цветут долго - больше месяца. Так что увидеть это цветочное великолепие смогут тысячи людей.

СПРАВКА «КП»

Лотос — земноводное травянистое многолетнее растение. Пластинки листьев в диаметре достигают 80 см. Цветки крупные, до 30 см в диаметре, с розовыми лепестками. Чуть ниже места прикрепления цветка имеется так называемая зона реагирования, в которой лотос меняет свое положение вслед за солнцем.

Семена лотоса способны сохранять всхожесть очень долго, иногда столетиями. Во всяком случае, извлеченные из гробниц фараонов – семена лотоса прорастали, попав в родную стихию. Эта удивительная его особенность, связанная с выживаемостью вида, очевидно и стала источником легенды о бессмертии. Сам цветок лотоса символизирует вечную жизнь, бессмертную природу человека и его духовное развитие.