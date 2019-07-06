«Ваша карта заблокирована»: лже-работники украли со счетов волгоградцев полтора миллиона

«Ваша карта заблокирована в целях безопасности» - получая такое сообщение, многие держатели банковских карт начинают паниковать. Особенно если на счету крупная сумма денег. На это и рассчитывают мошенники, цель которых – обмануть людей. Только за последние сутки девять жителей Волгоградской области лишись полутора миллионов рублей.

Увидели такое сообщение - не паникуйте. Лучше сходите в банк.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Самую большую сумму аферистам «подарила» медсестра из Николаевска. Обманным путем преступники списали с ее счета 309 тысяч рублей. Они напугали женщину якобы несанкционированной операцией по переводу, которой на самом деле не было. А 44-летний житель Тракторозаводского района попался на другой схеме: доверчивый волгоградец сообщил свои персональные данные, впоследствии с его счета списали 298 тысяч. 100 тысяч рублей потеряла 25-летняя жительница Дзержинского района. Еще 200 тысяч украли у пенсионерки из Камышина.

- Злоумышленники активно используют подобные схемы, чтобы обогатиться на доверчивых гражданах. Их расчет прост – получив такое сообщение или звонок, держатели карт совершают необдуманные поступки – перезванивают по указанному номеру и сообщают конфиденциальные данные карт, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Причем люди признаются: да, слышали о мошенниках, но не думали, что сами попадутся.

Советы от полиции.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

СОВЕТЫ ГУ МВД:

- Никогда не передавайте конфиденциальную информацию о карте третьим лицам.

- Получив такое сообщение о блокировке – воспользуйтесь ближайшим банкоматом, чтобы проверить работоспособность карты.

- Позвоните в банк, номер которого нанесен на поверхность карты, и сообщите о получении подозрительного звонка или сообщения.

Будьте внимательны к своим деньгам и тщательно проверяйте любое сообщение, связанное с вашими картами или счетами.