2019-07-05T12:54:20+03:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

ВТБ изменил условия программы кредитования автомобилей с пробегом «АвтоЛайт» и «АвтоЭкспресс»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В рамках предложения минимальная ставка снизилась на 2 п.п. и теперь составляет от 10,7%.

Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах с полисом КАСКО по ставке от 10,7% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны при оформлении страхования жизни с дисконтом (4 п.п.) и в случае выбора «Вместо КАСКО» (3 п.п.).

«Доля кредитов на автомобили с пробегом в общем объеме продаж ВТБ за последние три года выросла до 25%. С учетом того, что данный сегмент становится все более популярным среди клиентов, мы снизили ставки по нашим продуктам и сделали покупку такого автомобиля еще более привлекательной. ВТБ ориентируется на потребности клиентов, именно поэтому мы предлагаем программу-конструктор, с помощью которой заемщики смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку: полис личного страхования, КАСКО, пакет «Автолюбитель» и др.», – комментирует Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ.

В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тыс. до 5 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости иностранного, 30% – отечественного транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных автомобилей, 7 лет – для отечественных (Lada и УАЗ). Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам пяти месяцев банк провел 40 тысяч сделок на общую сумму 30 млрд рублей. Объем портфеля на 1 июня составил 112,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Руслан Байсаров: «Мост через Амур – важная часть международной торговой инфраструктуры»
К весне 2020 года планируется открыть движение по первому автомобильному мосту через реку Амур. С российской стороны реализацией проекта занимается СК «Мост» Руслана Байсарова
Председатель правления Ассоциации экспортёров машиностроительной продукции Турции (Turkish Machinery) Кутлу Каравелиоглу: “Мы в состоянии ответить всем требованиям российской промышленности”
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019" в юбилейный десятый раз пройдет в Екатеринбурге 8-11 июля
Ситуация с рейсами в Чехию: что делать пассажирам
Чешские власти запретили полеты российским авиакомпаниям. Потом разрешили. Но только до 7 июля. И несколько самолетов так и не успели улететь в Прагу во вторник, 2 июля. Разбираемся, что делать пассажирам в непонятной ситуации
Новости 24
За полгода Волгоградская область собрала 34 миллиарда налогов
Третий этаж готов: в волгоградском Дворце спорта обновили два спортзала
С 9 июля отключат горячую воду в четырех районах Волгограда
Под Волгоградом на «десятке» разбились два парня
В Волгограде бизнесмен сэкономил на налогах и лишился внедорожника
Турист нашел утопленника в Волге у «Волгоград Арены»
«Ротор» в два раза снизил цены на абонементы на «Волгоград Арену»
У астраханского бизнесмена изъяли более шести тонн контрафактного пива
Под Волгоградом бухгалтер украла из аптеки почти миллион рублей
Следователи выясняют обстоятельства ЧП в речпорту Камышина: погиб рабочий
Смертельное ДТП на астраханской трассе: мать погибла на глазах 19-летнего парня
Астраханец спрыгнул с пирса на велосипеде и утонул
Канадец пытался развести волгоградского бизнесмена на 50 миллионов рублей
На Тракторном сносят незаконную автостоянку
Маршрутка подрезала троллейбус в центре Волгограда
Под Волгоградом трое малолеток за ночь обокрали одну машину и угнали вторую
На волгоградской трассе из-за кемеровчанина в ДТП пострадали 6 человек
Роспотребнадзор: под Волгоградом шесть мест пригодны для купания