В поселке Забазный мусор вывозят по графику

7 июля 2019 года в поселке Забазный Волгоградской области региональный оператор обнаружил несанкционированное размещение строительных отходов. Куча мусора выросла в непосредственной близости от контейнерной площадки. Регоператор не исключает возможности незаконного складирования отходов недобросовестными перевозчиками. Спустя сутки, 8 июля, «Управление отходами - Волгоград» организовало вывоз строительных отходов со стихийной свалки.

Куча мусора выросла в непосредственной близости от контейнерной площадки. Фото: УО

- Вывоз ТКО с территории п. Забазный по улице Болвинова осуществляется согласно графику, - сообщили в «Управление отходами - Волгоград».

Чтобы не допустить образования несанкционированных свалок вновь, регоператор просит жителей выбрасывать крупно-габаритные отходы в бункеры для КГО, а не оставлять их рядом с контейнерной площадкой.

Аесли вы стали свидетелем нелегального сброса мусора на стихийную свалку или обнаружили новую свалку, вы можете сообщить об этом по нескольким каналам связи:

Региональному оператору по обращению с ТКО в Волгоградской области: по телефону горячей линии 8-800-350-43-48 или на электронный адрес info@uo34.ru.

В уполномоченные органы в сфере охраны окружающей природной среды: в Росприроднадзор - по телефону горячей линии 8(800)550-80-45; в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области - oblcompriroda@volganet.ru

В проект ОНФ «Генеральная уборка»: по телефону 8(8442)33-29-73 или на электронный адрес 34region@onf.ru.

Отправить жалобу на официальный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов РФ «Наша природа» - сайт priroda-ok.ru. Жалоба поступает в центральный аппарат Росприроднадзора.