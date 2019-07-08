Местные бахчеводы: волгоградские арбузы уже можно есть

На прилавках магазинов и на рынках Волгограда появились первые арбузы. Но многие сомневаются - откуда полосатики и не опасно ли их есть. По словам продавцов, везут продукцию с бахчей Волгоградской и Астраханской областей. «КП-Волгоград» узнала, поспели ли арбузы, как обстоят дела с урожаем и как правильно выбрать спелый арбуз.

ПОЧЕМ ПОЛОСАТИКИ

- Самый вкусный арбуз у меня - из Астрахани. Сорт ранний, никакой химии. Бери, не пожалеешь! - зазывают продавцы на рынке.

- Быковский арбуз продаем - местный. Только у меня бери, - уговаривает другой.

Правда, цена на полосатики еще кусается - 30 - 40 рублей за килограмм. В магазинах по акции можно найти и по 15. А тянет каждый арбуз на пять - десять кило, а то и больше.

Судя по объявлениям в интернете, оптом с бахчи продают арбузы куда дешевле – от 8 до 14 рублей за кило. Остальное – транспортные расходы, налоги, и прибыль продавцов.

- С урожаем год на год не приходится. Но в этом году нам с погодой повезло, были и дожди, и жара, - делится фермер из Быковского района Иван Петрович.

- Арбузы уже можно есть без опаски?

- Конечно!

- А ранние сорта вообще бывают без химии?

- Разумеется, но вопрос качества - это уже индивидуально. Кто несколько раз сажает на той же земле - без удобрений не обойдется. Мы же занимаемся и зерновыми, соблюдаем севооборот. Чаще, чем раз в четыре года арбуз на одном и том же месте не сажаем, - поясняет хозяин бахчи.

ЗВУК - ЗВОНКИЙ, ХВОСТИК - СУХОЙ

- Как не нарваться на зеленый арбуз? Бывает, что и в августе он на вкус трава-травой.

- Спелый арбуз определить можно, наверное, только по звуку - он звонкий, ну и по внешнему виду - без повреждений, хвостик сухой. А вообще зеленых арбузов сейчас не продают. Забирают их с бахчи перекупщики, которые потом везут на реализацию в розницу. А они, уж поверьте, в арбузах очень хорошо разбираются! - уверяет фермер.

Сейчас волгоградские фермеры из Быковского, Николаевского, Калачевского и Камышинского районов предлагают сорта арбузов «Атаман», «Турбо», «Каристан», «Продюсер», «Леди», «Топган», «Маристо». Какие-то уже поспели, что-то должно дозреть в ближайшие дни. Большую часть урожая пока увозят за пределы региона.

Как пояснили «Комсомолке» в областном комитете сельского хозяйства, сейчас в основном реализуют свою продукцию малые крестьянские и фермерские хозяйства, которые выращивают ранние сорта. Массовый же сбор волгоградских арбузов начнется в 20-х числах июля. Тогда и цена станет куда доступнее, и по городу появятся десятки бахчевых развалов.

Продавать правильные астраханские арбузы также начали с 1 июля 2019 года.

- Объем проданных арбузов и дынь уже составляет более тысячи тонн. Реализуют их бахчевые хозяйства Ахтубинского, Камызякского, Енотаевского, Приволжского, Красноярского, Наримановского районов. Вся продукция прошла предпродажную подготовку и полностью соответствует требованиям ГОСТов, - сообщили «КП» в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Так что спросите документы у продавца. Если арбузы волгоградские или астраханские, значит, есть уже можно.