2019-07-08T12:05:15+03:00
Общество

Клещи покусали уже 1745 волгоградцев

Шесть человек заболели опасной Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом [куда нести клеща на проверку, сколько стоит исследование]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Клещи в Волгограде живут у земли, в траве, а не на деревьях.Клещи в Волгограде живут у земли, в траве, а не на деревьях.Фото: Александр БОЙКО
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На улице жарко, волгоградцы страдают от зноя, а клещам самое раздолье – как раз в такую погоду они чувствуют себя замечательно. В течение сезона пострадали от присосавшихся членистоногих уже 1745 человек. Шестеро покусанных клещами волгоградцев заболели Крымской геморрагической лихорадкой, еще один подхватил иксодовый клещевой боррелиоз. В целом нашествие клещей в этом году не отличается от привычного для наших мест. Каждую неделю - более сотни покусанных. Смертельных случаев в этом году, к счастью, нет. Но волгоградцы, сняв клеща, все же предпочитают отнести его на проверку.

- Всего в лаборатории исследовано 383 экземпляра клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в четырех случаях, - рассказали «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Живут наши клещи не на деревьях, а в траве, на низких кустарниках. Встретить их можно как в чистом поле, так и в парке. Высок риск для тех, кто работает с крупным рогатым скотом и другими животными. Медики напоминают, что причиной тяжелого заболевания и летальных исходов чаще всего становятся позднее обращение к врачу и самолечение. Снимать клеща самостоятельно также не рекомендуют - по неопытности его можно легко раздавить, что увеличивает шанс заражения.

КУДА НЕСТИ КЛЕЩА НА ПРОВЕРКУ В ВОЛГОГРАДЕ

Проверить, был ли клещ переносчиком смертельно опасной инфекции, можно только в одном месте - в бактериологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Принести клеща по адресу улица Ангарская, 13Б, (кабинет 1.6.) в рабочие дни можно с 8.30 до 15.30, в выходные и праздники - с 9.00 до 15.00.

Укусившего вас клеща желательно положить в герметично закрывающуюся баночку и как можно скорее отвезти в лабораторию. Для исследования лучше, если он будет живым и в максимально неповрежденном виде. Но принимают здесь и мертвых клещей. Уже через два - четыре дня станет известен результат.

Стоимость исследования одного клеща на вирусный клещевой энцефалит - 680,4 рубля. Во столько же обойдется проверка на боррелиоз. А вот узнать, был ли укусивший вас клещ заражен крымской геморрагической лихорадкой, будет чуть дешевле - 496,8 рубля.

Телефон для справок - (8442) 36-38-59.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотрудница театра из Красноярска умерла через три недели после того, как в Екатеринбурге ее укусил клещ

Анализ подтвердил, что клещ был заражен боррелиозом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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