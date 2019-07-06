Волгоградские сталкеры побывали на заброшенной турбазе .

На заброшенную турбазу в Среднеахтубинском районе волгоградские сталкеры попали случайно: изначально они приехали в один из пионерлагерей, чтобы провести фотосессию, но там оказалось много комаров. Так и сменили маршрут. Примерно в десяти километрах от хутора Тутов показались развалины некогда обустроенного места отдыха.

Сталкеры сняли динамичный видеоролик, передали всю атмосферу заброшенного по неизвестным причинам комплекса. Скорее всего, разорился, а восстанавливать было некому и не на что.

Эти руины созданы не только руками людей, но и природой. Есть явные следы пребывания человека: разбитые и разрисованные граффити стены, а еще свалка неподалеку – сюда свозят груды мусора. В остальном постарались время, дожди, ветра. Отсюда ветхость и изношенность конструкций. Несмотря ни на что, здесь все продолжает жить, хоть и своей жизнью. Вокруг турбазы сбиваются в стаи одичавшие собаки, не боясь посторонних показываются глухари. Кирпичи один за одним обсыпаются, а через фундамент пробивается растительность. Еще несколько десятков лет, и комплекс, на котором отдыхали и наслаждались природой люди, практически исчезнет с лица земли.

- Это была большая турбаза. Я подметил огромный бассейн, водоочистные сооружения, а еще шары для страйкбола. Видимо, кто-то там играл. Все здесь давно заброшено, - рассказал КП-Волгоград автор видеоролика Антон Протасов.