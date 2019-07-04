В Волгограде у матери двух детей отобрали машину за чужие долги

«Купил подержанное авто, а потом выяснилось, что оно в залоге у банка», - подобных историй даже не сотни, а тысячи по стране. Кому-то удается решить проблему «полюбовно» с задолжавшим экс-владельцем, а другим приходится погашать чужие кредиты. Волгоградка Ирина Реброва оказалась в еще худшей ситуации: она не в состоянии платить чьи-то долги, поэтому машину, которая нужна матери-одиночке, как воздух, отбирают.

Ирина одна воспитывает двух замечательных мальчишек: старшему 15 лет, младшему - всего 11 (Ирина усыновила его 6,5 лет назад). Живут скромно, но не жалуются - работают, учатся. Есть небольшая дача за Волгой, а в 2016-м Ирина купила подержанный «Renault Koleos». Казалось бы, все есть о чем можно мечтать. Размеренную жизнь прервало письмо, в котором была повестка в суд.

- Так я узнала, что моя машина находится в залоге у банка. И это при том, что я была уже 5-м владельцем за 11 лет. А в кредит иномарку купил еще второй собственник, - рассказывает свою грустную историю Ирина.

Многие сейчас скажут: «Проверять надо было авто перед покупкой!». Правильно. И, конечно же, Ирина «пробила» машину по сайту «Реестр уведомлений залогов движимого имущества». И… ничего не нашла. Поэтому и оформила сделку со спокойным сердцем. И только через три года всплыли подводные камни.

ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ И ПЯТЫЕ РУКИ

- В 2010 году это авто первый раз продали. Покупатель и взял кредит в банке (533 тысячи рублей). Не сделав не единого платежа, он тут же иномарку продал. Новой владелицей оказалась девушка по имени Настя. Она не проверяла машину на «чистоту», но позже это сделал ее сожитель. Именно он и узнал о залоге. Мужчина пошел к продавцу на разборки и вместе они решили еще раз перепродать «Рено». А, чтобы переоформить машину нашли посредника. Именно у него я и купила этот автомобиль, - описывает в деталях ситуацию волгоградка.

Посредник был чист перед банками, а графа «VIN автомобиля» до 1 января 2017-го в реестре залогового имущества просто отсутствовала. Именно поэтому Ирина и не узнала о кредитной истории иномарки.

А банк почему-то подал в суд только через 7 (!) лет после оформления кредита на авто. Крайней в цепочке стала Реброва.

АФЕРИСТЫ ЕСТЬ, А МАШИНЫ - НЕТ

- Я обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Несколько месяцев меня игнорировали, а потом просто отказали в возбуждении уголовного дела. Мол, должник в бегах, допросить его невозможно, историй таких много, а лишний «висяк» полицейским не нужен. В итоге, несмотря на мою правоту, я проиграла все суды, - опечаленно говорит женщина.

Волгоградка плачет. Но не от того, что будет ходить пешком. Машина была единственной возможностью вывести семью на дачу. А это был единственный доступный отдых для мальчишек, один из которых страдает пороком сердца и нуждается в постоянном оздоровлении.

- Я долго не решалась предавать огласке мою грустную историю. Но я попалась на удочку мошенников с машиной, а кто-то же по таким же схемам лишается квартир, свободы, жизни… Я хочу обратить внимание на несовершенность нашей законодательной и судебной системы: мошенники безнаказанно воруют, а честные люди, как я, потом стоят в суде и оправдываются. Где же справедливость? - вопрошает Ирина, зная, что ответа нет.

Сейчас иномарка Ирина находится под арестом.

- Пока автомобиль у меня, но могут забрать в любой момент, да и нарушать закон не буду. Пока апелляционное решение не вступило в силу. Ждем. Но я могу еще подать кассационную жалобу, что и сделаю, - резюмировала Ирина.

КАК ПОВЕЗЕТ

А был случай, когда 55-летнему жителю Суровикино удалось продать залоговый автомобиль. «Ниву Шевроле» Олег Мичурин* купил с рук за 350 тысяч рублей. Три года катался на своей «ласточке», а потом и ему пришло «письмо счастья»

- Я не стал дожидаться суда. Проконсультировавшись с юристом, понял: дело не выиграть. Машину не арестовали сразу, она не была в обременении, поэтому я смог снять ее с учета и продать перекупщикам в тот же день. Конечно, она упала в цене, но это лучше, чем остаться и без денег, и без автомобиля, - рассказал мужчина

Выяснилось, что бывший владелец «Нивы», житель Калача-на-Дону, оформил кредит в кооперативе. ПТС, как положено, осталось у займодателя – как гарантия. Но заемщик, который оказался игроком, ни копейки не выплатил, явился в кооператив и попросил документы, пообещав продать машину и вернуть долг. Абсурдно, но ему поверили. В итоге и залога лишились, и денег не получили (и поделом).

- Я судился до самого конца. Сначала проиграл, но следом выиграл апелляцию. А потом начались областные суды, и там все было однозначно – банк прав, - поделился Олег.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Ольга Панферова - генеральный директор ООО «Волгоградский областной юридический центр»:

- В настоящее время достаточно возможностей быстро проверить «чистоту» приобретаемого автомобиля:

- во-первых, данные о транспортных средствах, находящихся в залоге у различных организаций (автомобиль числится в залоговом реестре до полного возмещения кредита) хранятся на сайте reestr-zalogov.ru,

- во-вторых, обязательно проверяйте авто по VIN на сайте ГИБДД: на предмет наложения ограничения на совершение регистрационных действий судебными приставами.

Кроме того, я рекомендую в договоре купли- продажи обязательно прописывать пункт о том, что продавец подтверждает - «автомобиль не находится в залоге, под арестом, на него нет претензий от третьих лиц, а также что при возникновении какой-либо из перечисленных ситуаций, продавец обязан вернуть денежные средства покупателю». Таким образом, можно будет через суд вернуть свои деньги.

Что же касается ситуации у Ребровой, то ей остается только подавать в суд на причинителя ей ущерба, то есть на залогодателя и взыскать с него стоимость автомобиля.