2019-07-03T16:09:41+03:00
Общество

Волгоград стал предпоследним в стране по зарплате

Меньше нас получают только в Тольятти
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Самые большие зарплаты в Волгограде предлагают строителям.Самые большие зарплаты в Волгограде предлагают строителям.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Волгоградцы официальной статистике не верят. Уж больно она радужная и зачастую далека от реальности для большинства жителей области. Свое исследование провели и аналитики сервиса «Авито Работа». В итоге из 23 крупных городов страны Волгоград с 29 300 рублей средней заработной платы оказался на предпоследнем месте. По сравнению с прошлым годом получать горожане стали на 3,9% больше. В то время как по всей стране зарплаты выросли на 6%. В этом рейтинге Волгоград тоже второй снизу. При этом самые большие зарплаты во втором квартале 2019 года оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, что неудивительно. А самый большой прирост доходов на 11,6% зафиксировали в Барнауле и в Москве (10,9%).

У наших соседей в Краснодаре средняя зарплата оказалась равна средней по стране - 37 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше доходы в Ростове-на-Дону – 35 500. Волгоградцы получают на 20,8% меньше, чем в среднем по стране.

.

.

Что касается официальной статистики, то по данным Волгоградстата средняя заработная плата в регионе за 2018 год выросла на 10,5% и составила 30 894 рубля. Правда, реальная зарплата за вычетом инфляции увеличилась всего на 7,3%. По итогам первых четырех месяцев 2019 года средний доход уменьшился до 30 788 рублей. А реальная заработная плата по отношению к этому же периоду 2018 года подросла всего на 0,4%. С начала года инфляция в Волгоградской области составила 2,4%.

.

.

КОМУ ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ

Чаще всего волгоградские предприятия и организации готовы взять на работу продавцов, хотя спрос на них в последнее время снизился. Пользуются спросом также рабочие специальности, строители, водители. При этом самые высокие зарплаты предлагают в сфере строительства – в среднем 36 600 рублей в месяц.

Все чаще возникает запрос на студентов и сотрудников «без опыта», которым не нужно много платить. Среднее предложение здесь - 22 600 рублей в месяц. Это самый популярный раздел и среди тех, кто ищет работу.

.

.

Чаще всего весной волгоградцы искали работу также в разделах «продажи», «транспорт, логистика», «строительство» и «производство, сырьё, с/х». На эти вакансии пришлось более 76 процентов всех запросов.

При этом больше всего за прошедший год выросли зарплаты у перевозчиков - на 10,1%, а меньше всего у рабочих - на 1,1%.

.

.

МНОГО ТРАТИМ НА ЕДУ И КОММУНАЛКУ

Большую часть доходов волгоградцы тратят на еду – 38,3%. На прочие покупки уходит еще 34,4% семейного бюджета. И больше четверти содержимого нашего кошелька уходит на оплату услуг – 25,9%. По данным Волгоградстата, за 2018 года потратили на них жители региона 139,6 миллиарда рублей. Значительная доля уходит на коммуналку – 21,3%. На втором месте расходы на связь – 15%. Далее идут бытовые услуги (13,2%) и проезд (14,2%). Чуть меньше волгоградцы тратят на образование (8,6%), жилищные услуги (7,5%) и медицину (7,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк назначены на 08 августа 2019 года; торги на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, назначены на 05 августа 2019 года
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
Новости 24
Волгоградского пристава за кражу 25 тысяч рублей отправили в колонию почти на пять лет
Троллейбусы в Волгограде стали ездить быстрее
За выступление Димы Билана Волжский заплатит пять миллионов рублей
В Волгограде со второго этажа выпал двухлетний малыш
В Городище коммерсант обманул дольщиков почти на 15 миллионов рублей
Волгоградских медиков научат вежливости
Между интерактивным музеем и сквером у «Гасителя» нарисуют «зебру» и поставят 8 светофоров
Депутат Госдумы Татьяна Цыбизова присоединилась к флешмобу в защиту врача Элины Сушкевич
В приюте «Дино» появилась вода: волгоградцы собрали 60 тысяч для новой скважины
Бизнесмену из Волгограда дали три года тюрьмы за неуплату 9 миллионов налогов
Под Волгоградом лихач на "Рено" сбил дорожника
Проект новой школы в Кировском прошел госэкспертизу
Из-за долгов за газ волгоградцам закрыли выезд за границу
Управляющий магазина из Волгограда присвоил миллион рублей своего начальника