Волгоград стал предпоследним в стране по зарплате

Волгоградцы официальной статистике не верят. Уж больно она радужная и зачастую далека от реальности для большинства жителей области. Свое исследование провели и аналитики сервиса «Авито Работа». В итоге из 23 крупных городов страны Волгоград с 29 300 рублей средней заработной платы оказался на предпоследнем месте. По сравнению с прошлым годом получать горожане стали на 3,9% больше. В то время как по всей стране зарплаты выросли на 6%. В этом рейтинге Волгоград тоже второй снизу. При этом самые большие зарплаты во втором квартале 2019 года оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, что неудивительно. А самый большой прирост доходов на 11,6% зафиксировали в Барнауле и в Москве (10,9%).

У наших соседей в Краснодаре средняя зарплата оказалась равна средней по стране - 37 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше доходы в Ростове-на-Дону – 35 500. Волгоградцы получают на 20,8% меньше, чем в среднем по стране.

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Что касается официальной статистики, то по данным Волгоградстата средняя заработная плата в регионе за 2018 год выросла на 10,5% и составила 30 894 рубля. Правда, реальная зарплата за вычетом инфляции увеличилась всего на 7,3%. По итогам первых четырех месяцев 2019 года средний доход уменьшился до 30 788 рублей. А реальная заработная плата по отношению к этому же периоду 2018 года подросла всего на 0,4%. С начала года инфляция в Волгоградской области составила 2,4%.

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КОМУ ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ

Чаще всего волгоградские предприятия и организации готовы взять на работу продавцов, хотя спрос на них в последнее время снизился. Пользуются спросом также рабочие специальности, строители, водители. При этом самые высокие зарплаты предлагают в сфере строительства – в среднем 36 600 рублей в месяц.

Все чаще возникает запрос на студентов и сотрудников «без опыта», которым не нужно много платить. Среднее предложение здесь - 22 600 рублей в месяц. Это самый популярный раздел и среди тех, кто ищет работу.

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Чаще всего весной волгоградцы искали работу также в разделах «продажи», «транспорт, логистика», «строительство» и «производство, сырьё, с/х». На эти вакансии пришлось более 76 процентов всех запросов.

При этом больше всего за прошедший год выросли зарплаты у перевозчиков - на 10,1%, а меньше всего у рабочих - на 1,1%.

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МНОГО ТРАТИМ НА ЕДУ И КОММУНАЛКУ

Большую часть доходов волгоградцы тратят на еду – 38,3%. На прочие покупки уходит еще 34,4% семейного бюджета. И больше четверти содержимого нашего кошелька уходит на оплату услуг – 25,9%. По данным Волгоградстата, за 2018 года потратили на них жители региона 139,6 миллиарда рублей. Значительная доля уходит на коммуналку – 21,3%. На втором месте расходы на связь – 15%. Далее идут бытовые услуги (13,2%) и проезд (14,2%). Чуть меньше волгоградцы тратят на образование (8,6%), жилищные услуги (7,5%) и медицину (7,3%).