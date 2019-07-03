Планы на лето по-волгоградски: пройти диспансеризацию, съездить в отпуск, не забыв полис ОМС

Летний отдых - пора, когда особенно важно найти время, чтобы позаботиться о своем здоровье. Неслучайно даже свой профессиональный праздник работники здравоохранения и страховые представители отмечают именно в начале сезона отпусков.

КТО ЖЕ ТАКИЕ СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ?

По поручению Президента РФ В. В. Путина в 2016 году создана служба страховых представителей, деятельность которых в первую очередь направлена на решение вопросов, связанных с получением доступной и качественной медицинской помощи.

Страховые представители - это специалисты страховой компании, прошедшие специальное обучение, в обязанности которых входят функции по сопровождению пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, курирование хода лечения и оказание при необходимости правовой поддержки.

Теперь это не обезличенный страховщик, выдавший полис, а активный помощник в организации лечения, консультант пациента по любым вопросам, связанным с системой здравоохранения, эксперт в разрешении спорных ситуаций.

Приходить на помощь пациентам - его обязанность. Именно страховой представитель может оперативно, аргументированно, конструктивно, с четким знанием норм закона разговаривать с администрацией лечебного учреждения.

Страховых представителей часто называют «менеджерами здоровья».

Это ваш личный консультант:

- по вопросам прав и обязанностей в сфере охраны здоровья и ОМС;

- по всем вопросам оказания медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования;

- по вопросам выбора медицинской организации и врача.

Страховой представитель:

- информирует вас о возможности прохождения профилактических мероприятий (проф-осмотры, диспансеризация) в целях раннего выявления и предупреждения развития опасных заболеваний;

- напоминает о необходимости своевременного посещения и соблюдения рекомендаций лечащего врача при наличии заболевания (диспансерное наблюдение);

- предоставляет информацию об оказанной вам медицинской помощи (оформление по запросу соответствующей официальной справки).

Своевременное обращение к вашему страховому представителю может спасти вас не только от неправомерных финансовых расходов при получении медицинской помощи, но и может спасти вашу жизнь.

Пользуясь случаем, мы рассказываем волгоградцам, почему, готовясь к отпуску, нельзя забывать полис ОМС и по каким правилам теперь можно и нужно проходить диспансеризацию.

ПОЛИС ОМС ПОМОЖЕТ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ

Начинается замечательная летняя пора - пора отпусков. Отправляясь в путешествие, мы, конечно, не собираемся болеть. Но если это вдруг случается, практически всегда мы идем за помощью к частному доктору. И напрасно. Дело в том, что полис ОМС дает право получить бесплатное лечение в любом регионе. Надо только не забыть этот полис взять с собой. Но об этом мало кто знает, а потому большинство людей даже не пытаются обратиться в государственное медучреждение.

Полис ОМС - документ, который удостоверяет право на бесплатное получение медицинской помощи на всей территории России. Поэтому важно всегда иметь его с собой - он понадобится при возможном обращении в медучреждение. Там вам обязаны оказать медицинскую помощь в объеме, предусмотренном Базовой программой ОМС.

В нее включено лечение заболеваний и состояний всех органов и систем, в том числе стоматологические услуги. Исключение составляют заболевания, передаваемые половым путем, ВИЧ/СПИД, туберкулез, психические расстройства. А это значит, что если, к примеру, у вас простуда, ангина или воспаление легких, зубная боль или отравление, то вам помогут бесплатно. Главное правило: необходимо предъявить полис ОМС. При этом если нужна экстренная медицинская помощь, когда есть угроза жизни, вам обязаны помочь и без полиса.

Важно помнить: при возникновении любых вопросов вы можете позвонить на «горячую линию» своей страховой медицинской организации по бесплатным телефонам: +7 (8442) 55-01-65 (Волгоградская область) или 8-800-100-81-02 (по всей России). Вам ответит страховой представитель компании и даст четкие инструкции, как действовать. «Горячий» номер указан на вашем полисе.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ТЕПЕРЬ ПРОХОДИМ ПО-НОВОМУ

Для застрахованных волгоградцев, которые остаются в области, тоже есть приятные новости: утвержден новый порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

С 18 лет - профосмотр, с 40 - полная диспансеризация

В соответствии с новым порядком, с 18-летнего возраста профилактические осмотры ежегодно проводятся взрослому населению, а с сорока лет предусмотрена ежегодная диспансеризация. Заместитель директора филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области Надежда Гаркавенко также отметила, что вводится дополнительная диспансеризация для лиц пенсионного и предпенсионного возраста.

Цель изменений: сделать упор на профилактику заболеваемости, выявлять отклонения на доклинической стадии (когда сам пациент еще не чувствует никаких симптомов нездоровья), ведь лечить болезнь в зачатке проще и дешевле. «Профосмотр проводится ежегодно, чтобы своевременно, на ранней стадии выявлять заболевания, а также факторы риска их развития», - пояснила Надежда Гаркавенко.

С 18 контролируем ИМТ, АД и сахар крови

Кроме осмотра и беседы с врачом профосмотр включает: расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, проверку уровня сахара и холестерина в крови, раз в два года - флюорографию. По утверждению докторов, этого достаточно, чтобы оценить риск развития болезней системы кровообращения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов дыхания. По итогам профосмотра определяется группа здоровья человека.

С 40 беседуем с узкими специалистами и сдаем дополнительные анализы

Диспансеризация проводится в два этапа и включает консультации с узкими специалистами (неврологом, урологом, офтальмологом и др.), а также ряд допанализов и исследований, позволяющих углубленно оценить состояние здоровья. Кроме того, согласно новым правилам усиливается профилактика онкологических заболеваний. В определенные возрастные периоды один раз в три года будет дополнительно проводиться онкоскрининг.

В ПОЛИКЛИНИКУ КАК НА ПРАЗДНИК, ТО ЕСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ

Большинство людей хочет иметь возможность обследоваться вечером, в нерабочее время, в субботу. Чтобы обеспечить качество профилактики, задействуют даже стационарные учреждения, если ресурсов поликлинического звена окажется недостаточно. Несмотря на то, что в правительстве придают большое значение профилактике заболеваемости, «загонять силком» на диспансеризацию не планируется.

Освободить своего сотрудника от работы для прохождения им диспансеризации - новое правило для руководителей.

В России все трудящиеся при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы. Такой дополнительный выходной они могут получить 1 раз в 3 года. Если речь идет о лице предпенсионного возраста или пенсионере, то выходной для диспансеризации положен чаще - раз в год. Кроме того, эти категории работников имеют право не на один, а на целых два дня. Выходные для диспансеризации предоставляются с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка.

ООО «Капитал-МС» и «КП» - Волгоград» напоминают о нюансах пользования полисом ОМС и рассказывают о новых правилах диспансеризации. Мы заботимся о вашем здоровье, позаботьтесь о нем и вы!

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а. 8-800-100-81-02 (круглосуточно). Телефон контакт-центра 8-8442-55-01-65 с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00. Сайт: www.kapmed.ru

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