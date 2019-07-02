Андрей Бочаров призвал бороться с безразличием врачей к пациентам

- Человек приходит с проблемой, и когда он уходит неудовлетворенный, раздраженный, как он будет относиться ко всей системе здравоохранения в целом? - Андрей Бочаров на совещании по здравоохранению был эмоционален. Это не первый разговор о медицине, на этот раз он прошел в стенах волгоградского медуниверситета. У главы Волгоградской области было, о чем поговорить с преподавателями и студентами - будущими врачами. Кадровый вопрос – один из главных сегодня в отрасли. Ведь сколько не закупай оборудование, работают с ним все же люди. И не всегда эта работа качественная. Губернатор напомнил собравшимся в зале медикам, что в ближайшие годы их главная задача - сделать так, чтобы качественная медицинская помощь была доступна как городским жителям, так и сельским. И здесь должны работать единые стандарты.

Пока же проблем достаточно.

- Ко мне очень часто обращаются жители, в том числе по вопросам оказания медпомощи. И сейчас жалобы не на отсутствие медоборудования, не на ремонт, а на отношение к пациентам, - рассказал Бочаров. - Надо отдать должное нашим врачам, медсестрам, нянечкам, которые посвящают себя этой сложной работе. Люди приходят разные и с разным настроением, и здесь очень важно выстроить коммуникацию с человеком, который обратился в медучреждение. Подавляющее большинство персонала выполняют свою работу ответственно. Но есть отдельные примеры, которые недопустимы.

Недопустимо, по мнению губернатора, а с ним наверняка согласятся все, кто хоть раз ходил в поликлинику, многочасовое ожидание в очереди и безразличие персонала. На них жалуются даже мамы с грудничками.

- Два часа ждали, пока малышу, который только что родился, сделали прививку. Пока заведующей не пожаловались, вопрос не решился. Потом прислали вторую медсестру, - пересказывает Бочаров жалобу молодой мамы. - Как решать такую проблему? Поставить еще один медицинский пост, найти еще одну медсестру. Если нет медицинской сестры, найти врача, который сможет справиться с этой задачей. Этот вопрос не пропишешь в учебнике или программе.

Часто врачи объясняют это огромной загруженностью и нехваткой кадров. Медиков не хватает по всей стране, на это жители разных регионов жаловались на Прямую линию Президенту. В Волгограде тоже готовы решать проблему. Во-первых, дополнительно развивать материально-техническую базу ВолгГМУ. Ну и, конечно, поддерживать выпускников, заинтересовывать их оставаться в регионе.

- Что бы мы ни делали — закупали оборудование, проводили ремонты, строили новые объекты — если не будет высококлассных специалистов, все так и останется железом, - считает губернатор.

Кадры – только одно из направлений концепции развития регионального здравоохранения до 2024 года. Напомним, в ближайшие годы областные власти намерены заняться развитием системы медицинской помощи материнству и детству; региональной онкологической службы; системы экстренной, специализированной и первичной медицинской помощи; амбулаторно-поликлинической сети; помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. На строительство, реконструкцию и ремонт больниц, поликлиник, специализированных центров, ФАПов и других объектов здравоохранения в ближайшие 5 лет в Волгоградской области собираются потратить 36 миллиардов. К медучреждениям сделают подъездные пути, благоустроят прилегающую территорию. Все эти наполеоновские планы будут реализовывать в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Татьяна Веровская, главный врач перинатального центра №2, главный внештатный акушер-гинеколог комитета здравоохранения Волгоградской области

- Я в здравоохранении 37 лет работаю. Мы впервые работаем в таких условиях, когда говорят — построим, дадим, отремонтируем, создадим доступную среду. Впервые такое чувство глубокой ответственности, потому что впервые так много дают, а просят — деликатного, человеческого отношения к людям. Главное из того, что я для себя услышала — быть первыми, обеспечить медицинскими кадрами и сделать так, чтобы медицинские кадры относились по-человечески к людям.