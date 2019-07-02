В Волгограде ураган за три часа повредил 19 машин

Ураганный ветер, который налетел на Волгоград в полдень 2 июля, за несколько часов своей «прогулки» по городу натворил немало бед. Особенно досталось автомобилистам, кто оставил свои автомобили под деревьями. В период в 12.30 до 15.30 в полицию поступило 16 сообщений от пострадавших автовладельцев, повреждения получили 19 машин. И это только те, кто написал заявления.

Сообщения приходили совершенно из разных уголков города. Так, на улице Желудева у дома №38 упавшее дерево привалило сразу три легковушки - «Шевроле», «Хендай» и «Ладу Гранта». Еще одна огромная ветка помяла новенький «Ниссан» на улице 8-й Воздушной армии. А на улице Рабоче-Крестьянской на «Форд» упал рекламный щит. Не повезло и владельцу «Приоры», который оставил ее у дома №17 по улице Социалистической: там на машину от порыва ветра упал кусок забора.

На улице Героев Малой Земли упавшая с дерева ветка сильно повредила «Ниссан».

- Разбито лобовое стекло, повреждена стойка – обидно очень, машине меньше года, - делится с «КП-Волгоград» владелец автомобиля Вадим. Он припарковал автомобиль во дворе, в единственном у подъезда месте, где это возможно. Хотя полицейские говорят – это зеленая зона.

- У нас такой рельеф квартала, что оставить машину можно только там. Там отсыпано, нет ни травинки. Но я все же попытаюсь возместить ущерб через суд, - говорит владелец. – Сегодня уже ездил, узнавал, одно только стекло стоит 17 тысяч рублей.

Фото пострадавшего автовладельца.

Еще одна упавшая ветка дерева в Красноармейском повредила сразу две машины – «Тойоту» и «Ладу».

- Я подъехал к отделению почты на Судостроительной, 43, высадил пассажира. Только хотел припарковаться и выходить, как резкий порыв ветра, упала ветка, - делится с корреспондентом «КП-Волгоград» владелец «Тойоты Авенсис». – Крышу хорошо помяло, по всей машине царапины, зеркало боковое вообще оторвало. Даже по приблизительным подсчетам ремонт встанет в приличную сумму.

К слову, летали сегодня не только деревья и билборды, но и москитные сетки, от которых тоже пострадали несколько автовладельцев.

- По всем сообщениям сотрудники ГИБДД и участковые полицейские собирают материалы и фиксируют полученные машинами повреждения. Соответствующие заключения выдадут владельцам авто, необходимые им для возмещения ущерба, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в ГУ МЧС предупреждают: непогода будет бушевать в регионе до завтрашнего дня (до 3 июля). Ожидаются грозы, ливни, в отдельных районах град, ну и все это с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.