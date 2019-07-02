Стратегия на 10 лет: в Волгограде появятся перехватывающие парковки и трамвай до Спартановки

Транспортную схему Волгограда перестраивают и перекраивают не первый год. И это - только начало. Сейчас администрация города разрабатывает стратегию развития дорожно-транспортной сферы до 2033 года. Помимо ремонта дорог, в ней заложили обновление трамваев и троллейбусов, а в перспективе и автобусов. На центральных улицах будут строить многоуровневые парковки, плюс несколько перехватывающих парковок в разных районах города. Избавиться от пробок планируют за счет расширения дорог, изменения схем движения и установки светофоров. На разных концах Волгограда хотят построить транспортно-пересадочные узлы. А линии трамвая продлить до Спартановки на север, и до «Акварели» в южной части города. Сейчас всё в стадии обсуждения. Когда стратегия развития дорожно-транспортной сферы будет готова, ее вынесут на утверждение депутатов Волгоградской городской Думы.

- Стратегия основана на результатах исследования фактической дорожно-транспортной ситуации и результатов изучения общественного мнения, проведенных проектной организацией в 2018 - 2019 годах, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

ДОРОГИ

В Волгограде продолжат капитально ремонтировать дороги. В ближайшие годы новенький асфальт должен появиться не только на основных магистралях, но и на дорогах второстепенного значения во всех районах города. В перспективе – внутриквартальные проезды и частный сектор.

Чтобы избавиться от пробок, городские власти продолжат ликвидировать так называемые «узкие» места. Делать это планируют за счет устройства дополнительных полос для поворота налево, а также модернизации светофоров.

ПАРКОВКИ

Еще одна забота мэрии – парковки. На Центральной набережной вскоре сделают автостоянку на триста мест. Но это капля в море. В перспективе на центральных улицах города планируют построить несколько многоуровневых парковок. Одновременно с этим будут внедрять систему перехватывающих парковок. Они должны быть в каждом районе города – от одной до пяти штук.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Продолжат в Волгограде и обновлять остановочные пункты. Уже имеющуюся трамвайную сеть в городе планируют не только капитально ремонтировать и реконструировать, но и строить. В перспективе предусмотрена возможность продления трамвайной линии на юг - до ТРЦ «Акварель» и на север - до Спартановки.

Планируют городские власти и обновление подвижного состава. В первую очередь будут закупать новые трамваи и троллейбусы, а в дальнейшем по мере необходимости - и автобусы.

Также в стратегию заложили модернизация посадочных железнодорожных платформ, трамвайно-троллейбусных депо и автобусных парков.

В расписание электричек хотят изменить так, чтобы оно по максимум совпадало со временем начала и окончания работы на расположенных по ходу предприятиях. Речь идет о станциях «Южная», «Татьянка - Южная», «Нефтезаводская» и других.

Уже в ближайшей перспективе в стратегию заложили строительство нескольких ТПУ (транспортно-пересадочных узлов) в Красноармейском, Советском и Тракторозаводском районах Волгограда. Речь об этом идет уже давно.

ПЕШЕХОДАМ И ВЕЛОСИПЕДИСТАМ

Сеть велодорожек в Волгограде планируют развивать. Правда, за счет чего, пока непонятно. Будут приспосабливать и пешеходные дорожки для маломобильного населения.

Особое внимание - подходам к школам, детсадам. Они должны быть максимально безопасными. Здесь в обязательном порядке планируют применять цветовое зонирование и светодиодные дорожные знаки (катафоты).

ГРУЗОВОЙ КАРКАС И ВИДЕОКОНТРОЛЬ

Чтобы снизить нагрузку на городские магистрали и убрать большегрузы с центральных улиц, чиновники хотят сформировать так называемый грузовой каркас Волгограда.

Камер видеонаблюдения и видеофиксации на дорогах станет еще больше. Также специалисты предлагают оснастить наиболее сложные участки управляемыми дорожными знаками, интеллектуальными светофорами, детекторами транспорта и поворотными видеокамерами.

А какими вы хотели бы видеть транспорт и дороги города? Оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях. Все советы редакция непременно передаст чиновникам.