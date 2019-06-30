День семьи, любви и верности 2019 в Волгограде - программа праздника с 5 по 8 июля

День семьи, любви и верности в нашей стране отмечают 8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февроньи Муромских - покровителей семьи и брака. Так как дата в этом году выпала на понедельник, в Волгограде праздник будут отмечать четыре дня - с 5 по 8 июля 2019. В программе праздничных мероприятий - городской праздник «Ромашковое счастье» на Центральной набережной, фестивали, концерты, мастер-классы для детей и взрослых, праздничные гулянья во всех районах города, поэтический опен-эйр, большой тематический фестиваль в селе Лебяжье в Камышинском районе и Купальские огни на берегу Иловли в Ольховском, а также конкурс «Фигуры из песка» на Цимле. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, где будет самое интересное, куда сходить в Волгограде 5, 6, 7 и 8 июля 2019 и лучшие места для отдыха.

5 ИЮЛЯ

Большой семейный праздник День семьи, любви и верности 5 июля 2019 в 17.00 пройдет на верхней террасе Центральной набережной. В программе мероприятий – фитнес open air и семейные мастер-классы, где научат делать куклы-обереги, гипсовые значки, семейное древо и многое другое. Настроение будут задавать ангелы с предсказаниями и ростовые куклы. На сцене выступят лучшие коллективы города, а самых активных участников игр и конкурсов ждут сладкие призы.

5 июля 2019 в 11.00 в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37, мастера клуба народной куклы «Крупеничка» устроят музейные посиделки «Петр и Феврония» для детей и взрослых. По традиции гостей познакомят с историей праздника, пригласят в старинный город Муром, а на мастер-классе научат делать куклу-оберег. Также в программе - веселые игры и гадание на ромашке, которая является символом праздника семьи, любви и верности.

5 июля 2019 в 18.30 на Зеленой сцене в Комсомольском саду (за НЭТом) пройдет поэтический опен-эйр «Все строчки - о любви!». Участники проекта «Вслух», поэты и музыканты будут петь и читать стихи.

6 ИЮЛЯ

6 июля 2019 в 9.00 в Волгограде стартует Фестиваль скорости. На парковке ТРЦ «Акварель» пройдут соревнования по дисциплинам drift и time attack, а также выставка tuning-проектов и увлекательное шоу. Для зрителей также подготовили развлекательную программу с конкурсами и призами.

6 июля 2019 в 17.00 областной праздник в честь Дня семьи, любви и верности уже в седьмой раз пройдет на живописной поляне у села Лебяжье в Камышинском районе области. Народные гулянья встретят гостей песнями и угощениями. Здесь можно будет пройти под «Аркой желаний», испить «живой» воды из колодца, прогуляться по радужному мосту в «Ромашковой усадьбе». В программе праздника также большой концерт, ярмарка мастеров, песни, игры, хороводы, развлечения для детей и молодецкие забавы.

6 июля 2019 в 21.00 начнется праздник «Купальские огни» в Ольховском районе, на берегу реки Иловля у Зензеватки. День летнего солнцестояния по традиции начнут отмечать проходом гостей через огненные ворота и освещением родниковой водой. На праздник заглянут Иван Купала, Аграфена Купальница, русалки и другие сказочные персонажи. В программе также – много музыки, песен и танцев, хороводы, игры, конкурсы и поиск цветка папоротника. А после участники сплетут венки и спустят их на воду со свечами.

В программе - масса ромашковых мастрер-классов.Фото: Евгения ГУСЕВА

7 ИЮЛЯ

7 июля 2019 в 12.00 День семьи, любви и верности отметят в интерактивном музее «Россия - моя история» в Волгограде. Гостей ждут игровая площадка «Дом Романовых», викторина и тематические экскурсии.

7 июля 2019 в 17.00 праздник отметят в парке Семейный в Дзержинском районе Волгограда. Здесь устроят концерт кавер-групп, детей и взрослых ждут развлечения и интеллектуальная игра. Откроют в парке и шуточный загс. Вход свободный.

7 июля 2019 с 18.00 до 20.00 на Севастопольской набережной в Красноармейском районе Волгограда пройдет фестиваль «Русь Православная». В программе праздника - концерт, тематические площадки, акция Белый Цветок, творческая мастерская для детей и многое другое.

7 июля 2019 с 9.00 до 19.00 в планетарии подготовили специальные программы ко дню влюбленных по-русски. Волгоградцам расскажут о космосе, планетах и созвездиях, среди гостей разыграют подарки, а в обсерватории устроят наблюдения за звездами. Справки по телефону (8442) 24-18-80.

7 июля 2019 в 14.00 в областной детской библиотеке соберутся многодетные и молодые семьи. Их ждут рассказ о необыкновенной любви Петра и Февроньи Муромских, игры и семейные конкурсы.

Конкурс «Фигуры из песка» по традиции пройдет 7 июля 2019 с 10.00 до 16.00 на берегу Цимлянского водохранилища. Стать песочным скульптором каждый желающий сможет в живописном местечке Клинки, в 18 километрах от хутора Тормосин Чернышковского района Волгоградской области. Участники разобьются на команды по 4 человека. За два часа они должны будут вылепить фигуру на тему «Флора и фауна Цимлянского водохранилища». Победителей выберет жюри, а после всех угостят настоящей Цимлянской ухой.

Подать заявку на участие в конкурсе нужно до 2 июля на адрес: park-2003@mail.ru. В ней должны быть указаны название команды, Ф.И.О. и возраст участников, а также место жительства, e-mail и телефон. С собой нужно будет взять лопату и ведро. Не забудьте и про шляпу, солнцезащитный крем и спрей от комаров.

8 ИЮЛЯ

День семьи, любви и верности 8 июля 2019 в 18.00 отметят в ДК Ворошиловского района Волгограда. Здесь пройдет фестиваль «Семейное счастье». В программе - концерт, конкурс семейных костюмов в ромашковом стиле «Волгоград Ромашковый», фотозоны, аниматоры, игры, конкурсы, сюрпризы и лотерея. А главным украшением праздника, конечно, станет ромашка.