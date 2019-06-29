Где в Волгограде отключат горячую воду в июле 2019

В июле 2019 года в Волгограде продолжаются традиционные отключения горячей воды. Мыться в тазиках и пользоваться водогрейками в середине лета будут жители всех районов Волгограда. На время гидравлических испытаний теплосетей отключат горячую воду всего на день, максимум на три. А вот тем, чьи котельные попали под плановый ремонт и в районах, где идет реконструкция теплосетей, сидеть без горяченькой придется две недели.

С конца июня до 9 и 10 июля 2019 уже обходятся без горячей воды жители Кировского и Советского районов (график отключений на июнь). В начале июля первыми без удобств останутся жители Красного Октября, Дзержинского и Красноармейского районов.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮЛЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

Отключают горячую воду в указанный день, начиная с полуночи и до полуночи, пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Если ремонт и гидравлические испытания сетей удастся завершить раньше, то и горячая вода в кране появится досрочно. Но возможен вариант, когда специалисты из-за сложности и объема работ не уложатся в заданные графики. В этом случае срок отключения водоснабжения продлевают, в обязательном порядке согласовав его с городскими властями.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 4 по 15 июля 2019

пос. Водстрой, ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

С 22 июля по 1 августа 2019

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

ул. Андреева, 13

ул. Атласова, 16

ул. Баскунчакская, 5

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

ул. Быкова, 4а

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

ул. С. Щедрина, 1, 5, 7

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 3 по 7 июля 2019

пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12

ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

С 11 по 22 июля 2019

ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11А, 15а

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

ул. Таращанцев, 55, 61, 63

ул. Титова, 20а

С 15 по 25 июля 2019

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б

ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ул. Вершинина 5, 7, 24

ул. Высокая, 18а, 18б

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

ул. Лермонтова, 30

ул. Нестерова, 16, 16а

ул. Новоремесленная, 13

ул. Правды, 2, 4

ул. Промышленная, 10

ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

С 22 июля по 1 августа 2019

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14

ул. Курильская, 5, 7, 9

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 3 по 16 июля 2019

ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116

ул. Римского-Корсакова, 8

ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16

С 11 по 24 июля 2019

ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

ул. Жукова,106, 106а, 108

ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

ул. К. Симонова, 8, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38

С 23 июля по 5 августа 2019

ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19

б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112

ул. Московская, 5а, 6а

ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54

ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 10 по 23 июля 2019

ул. Чапаева 8, 10, 18

ул. Новороссийская 43

ул. Скосырева, 1а, 1б

С 17 по 30 июля 2019

ул. Краснознаменская, 7

ул. Ленина, 25

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 17 по 30 июля 2019

ул. Ардатовская, 2

ул. Буханцева, 48, 50, 66

ул. Клубная, 13

ул. Чигиринская, 2

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 17 по 30 июля 2019

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18

ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

ул. Л. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 15 по 25 июля 2019

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94

ул. Вельботная, 3, 5

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6

ул. Изоляторная, 2

ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12

ул. Люблинская, 4

ул. З. Маресевой, 3, 9, 15

ул. Минина, 4, 10, 16

ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259

ул. Федотова, 4

С 31 июля по 1 августа 2019

ул. С. Чекалина, 3, 7, 8

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 1 по 10 июля 2019

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

С 9 по 19 июля 2019

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

ул. Доценко, 35а

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51 б, 53, 55

ул. Тельмана, 14, 19

С 25 июля по 5 августа 2019

ул. Алийская, 16, 18

ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55

ул. Сидорова, 3

ул. Судостроительная, 39, 43, 45

ул. Электростальская, 11