Где в Волгограде отключат горячую воду в июле 2019
В июле 2019 года в Волгограде продолжаются традиционные отключения горячей воды. Мыться в тазиках и пользоваться водогрейками в середине лета будут жители всех районов Волгограда. На время гидравлических испытаний теплосетей отключат горячую воду всего на день, максимум на три. А вот тем, чьи котельные попали под плановый ремонт и в районах, где идет реконструкция теплосетей, сидеть без горяченькой придется две недели.
С конца июня до 9 и 10 июля 2019 уже обходятся без горячей воды жители Кировского и Советского районов (график отключений на июнь). В начале июля первыми без удобств останутся жители Красного Октября, Дзержинского и Красноармейского районов.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮЛЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ
Отключают горячую воду в указанный день, начиная с полуночи и до полуночи, пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Если ремонт и гидравлические испытания сетей удастся завершить раньше, то и горячая вода в кране появится досрочно. Но возможен вариант, когда специалисты из-за сложности и объема работ не уложатся в заданные графики. В этом случае срок отключения водоснабжения продлевают, в обязательном порядке согласовав его с городскими властями.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 4 по 15 июля 2019
пос. Водстрой, ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
С 22 июля по 1 августа 2019
ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
ул. Андреева, 13
ул. Атласова, 16
ул. Баскунчакская, 5
ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10
ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
ул. Быкова, 4а
ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11
пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24
ул. С. Щедрина, 1, 5, 7
ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 3 по 7 июля 2019
пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12
ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
С 11 по 22 июля 2019
ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11А, 15а
ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146
ул. Пельше, 9, 11, 13, 15
ул. Таращанцев, 55, 61, 63
ул. Титова, 20а
С 15 по 25 июля 2019
ул. 4-х Связистов, 25а, 25б
ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ул. Вершинина 5, 7, 24
ул. Высокая, 18а, 18б
ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70
ул. Лермонтова, 30
ул. Нестерова, 16, 16а
ул. Новоремесленная, 13
ул. Правды, 2, 4
ул. Промышленная, 10
ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
С 22 июля по 1 августа 2019
ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
ул. Курильская, 5, 7, 9
ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 3 по 16 июля 2019
ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116
ул. Римского-Корсакова, 8
ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16
С 11 по 24 июля 2019
ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
ул. Жукова,106, 106а, 108
ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
ул. К. Симонова, 8, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38
С 23 июля по 5 августа 2019
ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19
б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112
ул. Московская, 5а, 6а
ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54
ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 10 по 23 июля 2019
ул. Чапаева 8, 10, 18
ул. Новороссийская 43
ул. Скосырева, 1а, 1б
С 17 по 30 июля 2019
ул. Краснознаменская, 7
ул. Ленина, 25
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 17 по 30 июля 2019
ул. Ардатовская, 2
ул. Буханцева, 48, 50, 66
ул. Клубная, 13
ул. Чигиринская, 2
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 17 по 30 июля 2019
ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18
ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19
ул. Л. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7
ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20
ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21
ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 15 по 25 июля 2019
ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137
ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94
ул. Вельботная, 3, 5
ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6
ул. Изоляторная, 2
ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149
ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12
ул. Люблинская, 4
ул. З. Маресевой, 3, 9, 15
ул. Минина, 4, 10, 16
ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259
ул. Федотова, 4
С 31 июля по 1 августа 2019
ул. С. Чекалина, 3, 7, 8
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 1 по 10 июля 2019
пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
С 9 по 19 июля 2019
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
ул. Доценко, 35а
ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51 б, 53, 55
ул. Тельмана, 14, 19
С 25 июля по 5 августа 2019
ул. Алийская, 16, 18
ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55
ул. Сидорова, 3
ул. Судостроительная, 39, 43, 45
ул. Электростальская, 11
ИСТОЧНИК KP.RU