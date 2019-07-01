В Волгограде задержали банду автоугонщиков

В Волгограде накрыли банду профессиональных автоугонщиков. Пятеро молодых людей развернули в Волгограде целый «бизнес» на ворованных машинах. С помощью специальных устройств они разблокировали сигнализации, перегоняли автомобили в арендованные гаражные боксы, а там "перебивали" VIN-номера, ставили другие госзнаки и перепродавали. В банду входили пять молодых людей возрастом от 22 до 33 лет. Вчера всех их задержали сотрудники угрозыска совместно с бойцами Росгвардии в одном из гаражей в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Сигнализацию на машинах парни вскрывали с помощью специальных устройств.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В настоящее время выявлено одиннадцать эпизодов их противоправной деятельности: четыре кражи и семь попыток угона транспортных средств, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Следователи завели на них уголовные дела по двум статьям: часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 158 УК РФ.

Угнанные авто и приспособления нашли в одном из гаражей в Краснооктябрьском районе Волгограда.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Установлено, что три автомобиля эти молодые люди уже успели продать по заниженным ценам через сайт бесплатных объявлений жителям других регионов России. Четвертую угнанную машину нашли в гараже во время задержания подозреваемых, - рассказывают в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/717642" frameborder="0"></iframe> Видео задержания в Волгограде банды автоугонщиков.

- При обысках изъяты специальные технические устройства, радиостанции и государственные регистрационные знаки угнанных иномарок. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавляет официальный представитель МВД России Ирина Волк.