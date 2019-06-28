60-летний юбилей SKODA OCTAVIA: что изменилось?

Поэтому резонно считать ŠKODA OCTAVIA самой известной моделью марки ŠKODA, которая в этом году отмечает свой 60-летний юбилей. Легендарная ŠKODA OCTAVIA названа так, потому что была восьмым автомобилем, который вышел после войны. Кстати говоря, «Octavia» - в переводе с латинского значит «восемь».

Прошло уже 60 лет, а ŠKODA OCTAVIA все также занимает лидирующие позиции не только в России, но и в Китае, Индии, Казахстане и Алжире. Со дня выпуска этой модели было выпушено 6.5 миллионов таких автомобилей.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В АВТОМОБИЛЕ ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ?

Если сравнивать современную ŠKODA OCTAVIA с машиной образца 1959-го года, то это два совершенно разных автомобиля. Начиная от типа кузова, вплоть до технических характеристик.

На трансформацию ŠKODA OCTAVIA повлияли мода, эпоха, развитие технологий, возникновение инноваций и, конечно же, высокая конкуренция.

Фото официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава».

Под капотом первой ŠKODA OCTAVIA стоял 1,1 – литровый четырехцилиндровый двигатель в 40 л.с., который разгонял автомобиль до 110 километров в час при расходе топлива всего 7,7 литров на 100 км. Впечатляющие характеристики для того времени. Следующий скачок популярности случился в этом же 1959 году, когда Skoda выпустил на рынок новую улучшенную ŠKODA OCTAVIA -- с 1,2 – литровым двигателем с отдачей в 45 л.с..

Уже через год, весной 1960-го, эту модель автомобиля ждал спортивный рестайлинг, в результате которого в Женеве компания презентовала новую ŠKODA OCTAVIA TOURING SPORT с двигателем на 50 л.с. Как известно, водители за рулём этой модели трижды брали главный приз Ралли Монте-Карло. Позже вышла ŠKODA OCTAVIA СOMBI в кузове универсал.

Фото официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава».

История успеха ŠKODA OCTAVIA не всегда была гладкой, бывали и падения. В результате кризиса 80-х компании пришлось искать нового, мощного партнера. Им стал «Volkswagen». В 1996 году выпустили новую «пассивно и активно безопасную» ŠKODA OCTAVIA. Это было второе поколение OCTAVIA, выпущенного в 1996 году и созданного на платформе Golf. Базовым был 1,4 – литровый восьмиклапанный мотор мощностью 60 л.с., который в 2000 году улучшили до 16 клапанов с мощностью 75 л.с.

В модельном ряду также встречались авто с полным приводом. Кроме того, по заказу правительства была выпущена партия длиннобазных ŠKODA OCTAVIA.

Новое поколение ŠKODA OCTAVIA, вышедшее в 2004 году, продемонстрировало автомобиль более солидным, мощными опциональным. Модель была оснащена моторами на 1,4, 1,6 и 2,0 литра с мощностью от 75 до 150 л.с. Постепенно они были оснащены турбированными двигателями TSI.

Пережившая экономический кризис, смену владельцев, рестайлинг в 2012 году мы видим современную, стильную и всё такую же надежную OCTAVIA 2019 года выпуска.

ЮБИЛЕЙНАЯ ŠKODA OCTAVIA

Фото официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава».

На данный момент на рынке доступна новая ŠKODA OCTAVIA 60th Anniversary с юбилейным пакетом пакетом опций. Теперь обивка в салоне автомобиля выполнена в комбинации кожи и ткани черного цвета, а задний рад сидений оснащен откидным подлокотником с держателями для напитков.

Высокое качество звука обеспечивает акустическая аудиосистема Canton, благодаря десяти динамикам, сабвуферу и цифровому эквалайзеру. Управление автомобилем вам облегчат легкосплавные диски 7J X 17 DENOM и система автоматического управления дальним светом Auto Light Assist.

Фото официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава».

Записаться на тест-драйв легендарной OCTAVIA можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или, приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта,19а.

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