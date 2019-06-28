2019-06-28T18:25:23+03:00
Происшествия

Под Волгоградом разбился автомобиль депутата Госдумы: погибла помощник Николая Арефьева и его водитель

В живых осталась только 10-летняя внучка Веры Хламовой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Иномарку отнесло на сорок метров от дороги, где она загорелась.Иномарку отнесло на сорок метров от дороги, где она загорелась.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Печальное известие пришло сегодня, 28 июня из Еланского района Волгоградской области. По дороге между рабочим поселком Елань и Михайловкой разбился служебный автомобиль депутата Государственной думы от волгоградского региона - Николая Арефьева. Погибли его помощница и личный водитель. В живых осталась только 10-летняя девочка. Ее увезли с места ДТП в больницу в многочисленными травмами.

Случилось это примерно в три часа дня. Служебная машина парламентария мчалась в Михайловку. На переднем пассажирском сидении находилась помощница Арефьева - Вера Хламова, сзади - ее 10-летняя внучка.

Вера Хламова была депутатом от КПРФ сначала Еланского района, потом облдумы. Фото с личной странички.

Вера Хламова была депутатом от КПРФ сначала Еланского района, потом облдумы. Фото с личной странички.

Вероятнее всего, они навещали родню. Известно, что Вера Михайловна родом из поселка Вязовка Еланского района. Там же и началась ее депутатская карьера. Хламова дважды избиралась депутатом Еланской районной думы, затем стала депутатом Волгоградской областной думы от КПРФ. Возглавляла региональное отделение ВЖС "Надежда России". А в последнее время помогала Николаю Арефьеву. Поэтому не случайно, что она оказалась в его служебном авто «Хендэ Соната».

Водитель служебного авто погиб на месте ДТП, его пассажирка - по пути в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель служебного авто погиб на месте ДТП, его пассажирка - по пути в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

57-летний водитель - не новичок в своем деле, но сегодня они, видимо, очень торопились. Иномарка ехала с большим превышением скорости. Из-за этого машина не вписалась в крутой поворот и вылетела сначала на обочину, а оттуда перевернулась в кювет.

По словам очевидцев ДТП, водителя и женщину буквально вынесло из иномарки, пока она скатывалась вниз. Говорят, скорость у иномарки была такой, что она кувыркалась метров сорок. От полученных повреждений машина загорелась. Тут же вспыхнула и сухая трава вокруг.

От машины загорелась сухая трава у дороги. Тушить пожар и оказывать первую помощь пришлось очевидцам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От машины загорелась сухая трава у дороги. Тушить пожар и оказывать первую помощь пришлось очевидцам.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Первыми на помощь пострадавшим пришли очевидцы, они потушили пожар и оказывали первую помощь.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 57-летний водитель скончался сразу на месте ДТП. Вера Хламова была еще жива, когда "скорая" помощь прибыла на место происшествия. Однако, состояние ее было крайне тяжелым. До больницы помощницу депутата Госдумы не довезли.

Чудом уцелела только 10-летняя внучка Веры михайловны. Ее состояние оценивают, как стабильное. Она в больнице под присмотром медиков.

Детальные обстоятельства смертельной аварии теперь выясняют сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - дополняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

ДОСЬЕ «КП»

Вера Хламова родилась 17 февраля 1960 года в городе Спас-Деменске Калужской области. Проживала в селе Вязовка Еланского района Волгоградской области.

Окончила Волгоградское культурно-просветительское училище и Куйбышевский институт культуры. Работала в Еланской районной библиотеке, затем заведующей Еланской поселковой библиотеки.

С 2001 по 2009 годы – помощник депутата Волгоградской областной Думы Дудина. С апреля 2009-го – помощник депутата областной Думы Моисеева.

Дважды избиралась депутатом Еланской районной Думы – в 2006 и 2009 годах.

В ноябре 2007 года награждена дипломом участника федеральной программы «Женщины великой России» и была внесена в книгу «Женщины Поволжья» за 2007 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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