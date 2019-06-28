ГСУ пороверяет сотрудников «Горэколеса» по делу о вырубке на Сарпинском

В новость о том, что в Сибири китайцы вырубают гектары леса, поверить можно, там кругом тайга, такое преступление заметишь не сразу. Но как можно в Волгограде, в зоне сухих степей и полупустынь незаконно уничтожать деревья в промышленных масштабах? В голове не укладывается. В истории с незаконной вырубкой деревьев на острове Сарпинском открываются всё новые подробности, правоохранительные органы начали проверку сразу нескольких специалистов МУ «Горэколес» - подведомственной мэрии организации. Пока следователи разбираются в их причастности к преступлению, сотрудники отстранены от работы.

Напомним, жители острова Сарпинского, который входит в состав города Волгограда, начали волноваться и сообщать во все инстанции в прошлом году. У них на глазах рубли десятки здоровых деревьев. Как потом подсчитают сотрудники «Центра защиты леса» - только на одном из участков, где валили лес, дровосеки вырубили 243 ясеня. Деревья были живые – на большинстве обнаружили следы сокотечения. В других местах так же кощунственно уничтожили дубы.

Тогда лесники оправдывались – у нас карантин, это санитарная вырубка. Но специалисты Центра защиты леса никаких стволовых вредителей не нашли. Все пни обследовали с томографом, и только около 5% срубленных деревьев были повреждены стволовыми гнилями. И то в самой начальной стадии, когда это не могло существенно повредить лесу.

Тогда свое расследование начала волгоградская природоохранная прокуратура. Проверка была долгой, и сейчас прокуроры передали дело в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области. Речь идет об огромном ущербе от незаконной вырубки. Он составил 16 с лишним миллионов рублей. Всего «черные лесорубы» вырубили около 300 кубометров леса. Заказчикам вырубки нужна была древесина – они даже не убрали за собой порубочные остатки.

Самое неприятное в этой истории – что все это безобразие творилось при участии чиновников.

- По подложным документам в 2018 году Департаментом городского хозяйства Волгограда заключено несколько десятков фиктивных договоров купли-продажи лесных насаждений, - сообщили в природоохранной прокуратуре.

Как сообщил «КП» источник в мэрии, из департамента в полицию передали материалы, косвенно указывающие на возможность злоупотребления нескольких сотрудниками своими полномочиями. Документы, подлинность которых вызвала сомнение у коллег фигурантов дела, изучат правоохранительные органы.

Получил представление от прокуратуры из-за своих подчиненных и глава Волгограда Виталий Лихачев.