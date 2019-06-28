В Волгограде сдадут элитный «УФСИНовский» долгострой на Чуйкова

Недостроенную высотку в соседнем с музеем-панорамой дворе видели многие, особенно с Волги. Эту стройку буквально впихнули в свободное пространство между двумя пятиэтажками – Чуйкова, 49 и Чуйкова 51, лишив жителей хрущевок не только двора, некоторых даже и окон. И уже 15 лет люди ждут, когда в их дворе закончится стройка и разберут заборы. А дольщики, купившие здесь квартиры, ждут новоселья не меньше. Проблему удалось решить областным властям – нашли нового инвестора. А сдать дом обещают в первом квартале 2020-го года.

Особых проблем со строительством быть не должно было. Все документы у застройщика были на руках. В 2004 году мэрия выдала разрешение на строительство 72-квартирного жилого дома в этом месте и заключила договор аренды земельного участка под строительство. Заказчиком и инициатором стройки было УФСИН по Волгоградской области. Чтобы возвести многоэтажку, нужен был инвестор, и УФСИН заключил инвестиционный договор с ООО «СОЮЗМАШ».

Первая линия, вид на Волгу - уже сразу было понятно, что квадратный метр здесь будет стоить огромных денег. Ни у силового ведомства, которому нужны были в доме лишь семь квартир, ни у инвестора их не было, и к строительству стали привлекать третьих лиц – дольщиков. ООО «СОЮЗМАШ» обязался своевременно перечислять заказчику-застройщику деньги, полученные от дольщиков, последние получали права собственности на квартиру. Дом должны были ввести в эксплуатацию в 2007 году.

Квартиры здесь купили 59 семей. Но дом достроен не был – у инвестора закончились деньги. В конце концов ООО «Союзмаш» обанкротился, и в 2010 строительство встало. Дольщикам даже предлагали скинуться, чтобы достроить дом, но собрать 90 миллионов – не шутка. Хотя они очень хотели поскорее переехать в квартиры. Создали ТСЖ, собрали 65 миллионов на достройку, сделали крышу и отопление.

Администрация тоже не могла дать из бюджета деньги на элитную многоэтажку, нужно было строить более бюджетное жилье для льготников. Собственники квартир были вынуждены ходить по судам и искать варианты, как можно достроить этот дом, который уже готов более чем на 80%.

Конечно, дольщики не раз обращались за помощью к властям. Особенно когда получили на руки счета из налоговой – им исчислили налог на имущество, которого у них до сих пор нет. В мае этого года на стройку пообщещал приехать губернатор, поручив предварительно силовикам разобраться в непростой истории этого долгостроя.

В пятницу, 28 июня Андрей Бочаров провел выездное совещание на Чуйкова, 51а.

- В настоящее время прорабатывается распоряжение Правительства РФ о передаче Волгоградской области семи квартир, которые находятся в собственности регионального УФСИН. В дальнейшем планируется заключение инвестиционного соглашения с ООО «Метео-Комфорт+». В качестве компенсации добросовестная компания-инвестор получит участок без торгов для реализации собственных проектов жилищной застройки — подобный механизм уже доказал свою эффективность, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Дом не только достроят, но и благоустроят прилегающую зону. Власти собираются приступить к проектированию участка от музыкального театра до памятника Рокоссовскому. Пообещали, что застройщик разберется и с обещанными комнатами жителям хрущевок, оставшимся без окна в квартире.