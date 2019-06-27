В Волгограде больше трети санженцев сосны на склоне поймы Царицы высохли и пожелтели

Ни за что так в последнее время не болит душа у волгоградцев, как за деревья. Любое благоустройство в городе начинается с замены старых деревьев на новые. Мало того, что новые саженцы еще не скоро будут давать тень и служить живой изгородью, защищая горожан от пыли, проблема еще и в том, что не все они хорошо приживаются. Особенно плохо выглядит сосна. Почти везде, где высаживали эту породу, часть деревьев засохло и пожелтело.

Например, склон поймы реки Царицы. На сосны, которые высадили на склоне, больно смотреть. Замечают ли специалисты коммунальных служб мэрии, что «что-то пошло не так»? Замечают. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в администрации города, действительно здесь прижилось чуть больше половины сосен – 60 процентов.

- В сквере Пушкина и на склоне поймы реки Царица осенью прошлого года подрядная организация высадила 363 хвойных дерева и кустарников, общее количество высаженных растений составило свыше 1,5 тысяч. По итогам весеннего обследования процент приживаемости ели сербской составил – 95%, сосны обыкновенной - 60%, хвойных кустарников - 90%, - ответили в мэрии.

Елки, туи и хвойные кстарники прижились лучше.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Что не так с сосной? Действительно, елки и туи в том же сквере Пушкина смотрятся хорошо и выглядят здоровыми. Лиственные деревья выглядят еще лучше – те же клены на Невской давно пошли в рост. Но пока чиновники не отказались от идеи сажать сосны. Скоро начнется благоустройство противоположного склона поймы Царицы, и подрядчик уже заявил, что предпочтение при озеленении будут отдавать хвойникам.

На самом деле, это дерево для нашего климата вполне подходит, да и в проектировании любого парка участвуют специалисты-агрономы, подбирая только те породы, которые хорошо себя чувствуют в нашей области. И, как утверждают коммунальщики, они наблюдают за саженцами чуть ли не как за своими родными детьми.

«Специалисты-агрономы районных коммунальных служб внимательно следят за тем, как растение адаптируется в новых условиях. После высадки в течение адаптационного периода саженцы обрабатывают специальными препаратами и дополнительно поливают, при необходимости – подвязывают. Помимо этого, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, агрономы рыхлят почву и удаляют сорняки. И поливают, автоматически или вручную. В теплое время года молодые посадки поливают два раза в неделю, наполняя лунку 50-70 литрами воды», - отчитываются коммунальщики.

Получается, если деревьям хватает полива, значит, их загубили еще при посадке? В любом случае, все нежизнеспособные растения будут заменять на новые деревья, и сделать это должен подрядчик по гарантии (только если не придется заставлять его делать это через долгие суды). Конечно, пересаживать деревья будут уже при наступлении соответствующих погодных условий.

Чиновники отмечают, что с начала 2019 года во всех районах Волгограда специалисты высадили свыше 20 тысяч растений. Количество прижившихся растений составило более 90 % от общего количества посадок (норма приживаемости - 80%).