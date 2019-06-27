2019-06-27T17:50:54+03:00
Происшествия

В Волгограде на Тулака полыхает строительный рынок

Дым от пожара виден даже в центре города [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Загорелся склад со стройматериалами.Загорелся склад со стройматериалами.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Огромный столб дыма напугал волгоградцев: соцсети тут же заполонили фото крупного пожара, который вспыхнул в микрорайоне Тулака в Советском районе Волгограда. Как выяснилось, загорелся склад со строительными материалами на оптовом рынке.

В Волгограде пожар вспыхнул на строительном рынке.Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера примерно в четыре часа дня 27 июня. Сообщили о том, что на улице 25 лет Октября загорелся склад размером сто на сто метров. На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарной службы. К моменту их приезда площадь возгорания уже составила примерно 300 квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП работают несколько пожарных расчетов. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На месте ЧП работают несколько пожарных расчетов.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По словам очевидцев, на этом магазине-складе была сантехника и керамическая плитка.

К ликвидации пожара привлечены силы и средства 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области.

- На месте развёрнут штаб службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, работает оперативная группа 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, - сообщают в ведомстве.

В Волгограда горит строительный рынок на Тулака.Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.

По предварительным данным пострадавших и погибших нет. Информация уточняется.

К 18.30 (по местному времени) огонь охватил уже 5 тысяч квадратных метров площади. На месте продолжают работать спасатели. Им удалось не допустить распространения огня на близлежащие здания и строения.

- К месту пожара прибыли сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину возгорания, - уточняют в ГУ МЧС по региону.

ВАЖНО!

МЧС призывает жителей Волгограда и области: соблюдайте правила пожарной безопасности!

В случае пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 101 - для любого оператора мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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