В Волгограде на Тулака полыхает строительный рынок

Огромный столб дыма напугал волгоградцев: соцсети тут же заполонили фото крупного пожара, который вспыхнул в микрорайоне Тулака в Советском районе Волгограда. Как выяснилось, загорелся склад со строительными материалами на оптовом рынке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/717104" frameborder="0"></iframe> В Волгограде пожар вспыхнул на строительном рынке.Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера примерно в четыре часа дня 27 июня. Сообщили о том, что на улице 25 лет Октября загорелся склад размером сто на сто метров. На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарной службы. К моменту их приезда площадь возгорания уже составила примерно 300 квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП работают несколько пожарных расчетов.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По словам очевидцев, на этом магазине-складе была сантехника и керамическая плитка.

К ликвидации пожара привлечены силы и средства 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области.

- На месте развёрнут штаб службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, работает оперативная группа 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, - сообщают в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/717107" frameborder="0"></iframe> В Волгограда горит строительный рынок на Тулака.Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.

По предварительным данным пострадавших и погибших нет. Информация уточняется.

К 18.30 (по местному времени) огонь охватил уже 5 тысяч квадратных метров площади. На месте продолжают работать спасатели. Им удалось не допустить распространения огня на близлежащие здания и строения.

- К месту пожара прибыли сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину возгорания, - уточняют в ГУ МЧС по региону.

ВАЖНО!

МЧС призывает жителей Волгограда и области: соблюдайте правила пожарной безопасности!

В случае пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 101 - для любого оператора мобильной связи.