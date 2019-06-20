13 незаменимых вещей в путешествии на автомобиле

Многие автовладельцы считают, что путешествие на автомобиле стоит дешевле, чем на поезде или самолете. Еще один огромный плюс самостоятельного автопутешествия — это возможность любоваться красотами и достопримечательностями нашей страны. Ну а многие просто не могут расстаться со своим автомобилем больше, чем на день, потому что без машины, как «без рук».

Давайте вместе разберемся, как правильно подготовиться к путешествию на машине и что с собой взять в дорогу.

Итак, что нам советуют сделать опытные путешественники:

1. Проложите маршрут заранее, узнайте у знакомых или в интернете о качестве дорог в вашем направлении.

2. Спланируйте ваши остановки, если предполагается длинный маршрут. Так вы сможете увидеть еще больше замечательных мест и насладиться их красотами.

3. Посмотрите прогноз погоды, чтобы взять подходящую одежду и обувь.

4. Подготовьте автомобиль к поездке – сделайте ТО.

5. Подготовьте все гаджеты и зарядки к ним, в том числе автомобильные.

6. Соберите багаж – со списком необходимых вещей в дороге мы познакомим вас прямо сейчас.

1. Документы. Паспорта, свидетельства о рождении детей, полиса медстрахования, водительские права, документы на машину. Сделайте копии этих документов, чтобы не приходилось каждый раз вытаскивать оригиналы.

2. Аптечка. Ее наличие кажется очевидным фактом, но многие про это забывают. Важно не только ее наличие, но и отсутствие в ней просроченных лекарств. Хорошо, когда водитель не просто покупает в магазине готовый автомобильный набор, а вместе с этим покупает те лекарства, которые могут реально понадобиться ему или пассажирам. Также рекомендуется дополнительно взять хорошие ножницы, лейкопластырь и несколько бинтов.

Фото: Волга-Раст.

3. Наличные деньги. Не все магазины и заправки, расположенные вдали от крупных городов, оснащены терминалами для оплаты банковской картой. Кроме того, можно столкнуться с временным сбоем в работе системы безналичного расчета. Кстати, запланируйте необходимую сумму наличными на оплату проезда по платным дорогам! Заранее рассчитать ее, причем в зависимости от времени суток (разница составляет от 20 до 45%) можно на интернет-сайтах операторов, обслуживающих платные участки. Безналичные средства распределите по нескольким картам6 так вы избежите проблем с оплатой, если одну из карт придется заблокировать в путешествии.

4. Навигатор. Многие из автовладельцев рекомендуют использовать Яндекс.Навигатор. Главное, не забудьте обновить программу или приложение.

5. Огнетушитель объемом не менее 2-х литров – это обязательное требование по ПДД. Для использования в легковом автомобиле подходят порошковые и углекислотные (газовые) огнетушители. Углекислотные огнетушители обладают несколько лучшими характеристиками, но они тяжелее порошковых, и более чем в два раза дороже. Поэтому оптимальным решением для личного легкового автомобиля считается именно порошковый огнетушитель. Водителю необходимо регулярно проверять срок годности огнетушителя. Срок службы порошкового огнетушителя, как правило, составляет 10 лет, каждые 5 лет следует производить перезарядку.

6. Запасное колесо, домкрат и набор гаечных ключей. На трассе придется надеяться только на себя и даже хрупкой леди желательно потренироваться в замене колеса перед долгой дорогой.

Фото: Волга-Раст.

7. Компрессор для подкачки шин. Недостаточное, как и избыточное давление в шинах, не только увеличивает расход топлива, что в дальней поездке может стать критическим моментом, но и негативно сказывается на управляемости авто, а также вызывает неравномерный износ резины. Уверенное поведение машины на дороге — важный фактор на загородной трассе, где скорость значительно выше, нежели в городской черте.

8. Знак аварийной остановки и светоотражающий жилет. По требованию нашего законодательства они в обязательном порядке должны быть у водителя в машине, поэтому в случаях длительных поездок на автомобиле необходимо заранее позаботиться об их наличии.

9. Буксировочный трос. В пути может случиться всякое, а крепкий трос может пригодиться как вам, так и другому автовладельцу, с которым вы встретитесь на дороге.

10. Провода вспомогательного запуска (для прикуривания). Актуальность их возрастает в зимнее время, когда ночью наступают сильные заморозки, а автомобиль ночует на открытой площадке, на улице. Либо когда вы, находясь в лесу, долго и громко слушаете музыку при заглушенном двигателе. Имея в багажнике специальные провода для вспомогательного пуска, можно быстро завести автомобиль, просто «прикурив» его от соседей.

11. Жидкость для омывания стекол. Запасную емкость с омывайкой следует хранить в багажнике, так как она имеет неприятную особенность неожиданно заканчиваться. Лобовое стекло пачкается и в холодную погоду, когда вокруг мокрая жижа от растаявшего снега, и в летнюю, когда на стекла попадает мошкара или грязь после дождя из-под колес впереди едущей фуры. Езда по трассе с грязными окнами, которые невозможно отмыть, снижает безопасность и повышает риск аварии на дороге.

12. Телефон аварийной службы эвакуации и помощи на дорогах. Это потребуется в случае, если автомобиль сломался на трассе, а отремонтировать его собственными силами не получается.

13. А также такие дорожные мелочи, как:

- фонарь. При выборе фонаря лучше обратить внимание на модели, у которых есть магнитное крепление или их можно надевать на голову.

- небольшие рюкзаки. Так самое ценное всегда будет при вас и вам не о чем будет беспокоиться.

- зонты

- питьевая вода

- средство для очистки стекол и пару тряпок из микрофибры.

Приятного вам путешествия!

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