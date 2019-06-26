GEELY EMGRAND 7 или как купить автомобиль на все случаи жизни

Седан GEELY EMGRAND 7 — представитель китайского автопрома, переживший успешный рестайлинг, что сделало его еще более привлекательным для покупателей. Кроме доступной стоимости модернизированный четырехдверник представлен в стильном, современном дизайне. Можем поспорить, что, оказавшись в салоне, вы не отличите его по ощущениям от известных немецких и японских марок. И этому есть простое объяснение: разработчики вложили креатив, технические инновации и мировые стандарты качества, чтобы на выходе получить автомобиль для любых жизненных ситуаций.

Популярность этого автомобиля обеспечена тремя важными для каждого производителя факторами: качество, безопасность и ценовая политика. Так вот, создатели GEELY отлично знают свое дело — новая модель может смело конкурировать не только с другими «китайцами» и российским автопромом, но и с европейскими моделями.

Выверенные линии кузова, фирменная «паутина» решетки радиатора, линзовые фары с зигзагообразной лентой светодиодов: этот бюджетник получил одновременно лаконичный и привлекательный образ. Салон полностью перекроен стилистически, а функционал продуман до мелочей: машина стала максимально удобной, комфортной и безопасной.

Изменения коснулись и технической составляющей — теперь автолюбители могут выбрать и купить GEELY EMGRAND 7 с новейшим бензиновым двигателем 1.4 Turbo на 133 л.с. в сочетании с 5-диапазонной МКПП или вариатором.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Путешествия в компании друзей, быстрые перемещения по городу, яркие события на уик-эндах — GEELY EMGRAND 7 не останется безучастным, прекрасно впишется в ваш активный образ жизни.

Расширенные технологические возможности сделали обновленный EMGRAND 7 легко управляемым, маневренным и быстро реагирующим на изменения дорожной ситуации.

- Бортовой компьютер — способен оперативно обрабатывать и выдавать спектр необходимой во время поездки информацию. На легко читаемом дисплее отображаются данные о расходованном топливе, пройденном расстоянии и другие показатели.

- Система очистки воздуха — даже в условиях экологии мегаполиса в салоне будет обеспечен чистый, свежий воздух. Циркуляция и температурные параметры внутренней атмосферы салона — важнейшие условия поддержания европейского уровня комфорта и здоровья водителя и пассажиров.

- LCD[1] дисплей — на ЖК-дисплее отображается вся актуальная информация о состоянии автомобиля и дорожных условиях. Экран выдает данные с высоким уровнем яркости и четкости, параметры понятны и легко считываются даже в процессе движения.

Интуитивная и понятная приборная панель нового GEELY EMGRAND 7. Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

- EBD[2] — система распределения тормозного усиления снижает риск заноса или сноса в ходе торможения на поворотах. Машина более послушна и манёвренная даже на смешанных покрытиях, а значит даже в путешествиях по России EMGRAND 7 легко адаптируется к сложностям дорожного покрытия.

- ESC[3] — система, отвечающая за показатели курсовой устойчивости седана даже в самых экстремальных условиях вождения. Риск заносов или потеря контроля управления на любом участке дороги теперь сведены к минимуму.

НАСТОЯЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Комфорт для каждого сидящего в салоне, высокий уровень безопасности и возможности транспортировки багажа — идеальные параметры для автомобиля, подходящего для длительных путешествий всей семьей. GEELY EMGRAND 7 способен решить эти задачи за счет обновленного салона и продуманных систем безопасности.

GEELY EMGRAND 7: сила, мощь и скорость под капотом. Фото официального дилера GEELY компании «Волга-Раст».

- Комфортабельность — Стильный модернизированный салон, полезные функциональные детали, простор для посадки водителя и пассажиров — все это обеспечит удобство в дальних переездах и позволит забыть про усталость даже через многие километры пути.

- Эргономичные сидения — место водителя снабжено боковой поддержкой и анатомичным поясничным упором, который позаботится о здоровье спины и позвоночника. Кресла имеют 6 режимов регулировки, поэтому автовладелец сможет настроить положение спинки и сиденья так, как посчитает нужным.

- ABS[4] — антиблокировочная система тормозов обеспечит высокий уровень управляемости автомобиля в случаях, требующих экстренного торможения.

- Подушки безопасности — представленные на рынке комплектации GEELY EMGRAND 7 снабжены 2-мя подушками безопасности, которые в случае аварии моментально срабатывают для защиты пассажиров и водителя.

- Просторный багажник — все для семейного отдыха за городом или поездки на дачу в выходные легко разместится в багажном отделении на 680 литров. При необходимости секцию для погрузки можно увеличить за счет трансформации спинки второго ряда сидений.

GEELY EMGRAND 7: возможности для бизнеса

Седан данного класса — оптимальный вариант для организации пассажироперевозок в формате такси. Высокий уровень комфорта салона и надежный материал отделки обеспечит не только удобство для посадки пассажиров, но и устойчивость к возможным повреждениям в ходе активной эксплуатации автомобиля.

Технические характеристики подвески и ходовой части также отвечают требованиям настоящего автомобиля «для работы»:

- Переднеприводная платформа снабжена независимыми подвесками MacPherson[5];

- Задняя полунезависимая подвеска пружинного типа;

- Дисковая тормозная система с быстрым откликом и плавностью торможения.

В целом, подвеска позволяет расслабиться и не думать о качестве дороги: асфальт, грунтовка, грязь — ей подчиняются любые условия.

Модернизированная отделка салона, продуманный дизайн передней и боковых панелей, люксовые элементы отделки кузова и стильная оптика — такой автомобиль подойдет для человека, работающего персональным водителем.

Внешность EMGRAND 7 , высокий уровень комфорта, солидный набор опций в комплектации Luxury[6], продвинутая мультимедиа делают этот седан приближенным к стандартам требовательного бизнес-класса.

Узнайте об актуальных ценах на GEELY EMGRAND 7 и запишитесь на тест-драйв у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по телефону: 8 (8442)55-22-77.

[1] ЭлСиДи

[2] ИБиДи

[3] ИЭсСи

[4] ЭйБиЭс

[5] МакФерсон

[6] Лакшери

Реклама.