"Шкода Рапид": испытание горами

«Лучше гор могут быть только горы», - пел Владимир Высоцкий. Волгоградец Иван Вальковский полностью разделяет страсть известного советского артиста к горам, и на новом ŠKODA RAPID отправился покорять Приэльбрусье. Забегая вперед скажем, что поездкой он остался очень доволен.

- Почему именно ŠKODA RAPID?- делится Иван своими эмоциями. - Во-первых, потому, что мне нравится марка. Многие друзья сделали выбор в пользу ŠKODA. Я поговорил с ними, поездил на тест-драйвы других автомобилей, но выбрал чешских автомобилестроителей.

Иван — далеко не первый владелец ŠKODA, который отмечает удобство и комфорт автомобилей марки. К примеру, ŠKODA может распознавать, что водителю требуется отдых и просигнализирует об этом специальной пиктограммой на панели приборов. Круиз-контроль поможет избежать штрафов за превышение скорости, датчики дистанции помогут при парковке, а функция автоматического переключения ближнего и дальнего света позаботится о водителях, едущих навстречу. Автомобиль сам, заблаговременно переключится с «дальнего» на «ближний», сведя на нет риск ослепления встречного водителя.

Подвеска и шумоизоляция ŠKODA RAPID не доставляли пассажирам никакого дискомфорта. Фото официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава».

Маршрут, который выбрал для своего путешествия Иван, больше подходит для внедорожников или полноприводных кроссоверов. Но и седан ŠKODA RAPID прошел по нему с честью.

- Первой точкой в моем путешествии стал поселок Архыз, - рассказывает Иван. - Оттуда я ездил на Семицветное озеро, гору Пшиш и реку Псыш. Был и асфальт, и грунтовки... Даже пришлось форсировать горные речки. Машина везде показала себя великолепно — и на асфальте, и на горных грунтовках.

Альпийские луга, голубое небо, снежные вершины и ŠKODA RAPID – идиллия! Фото официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава».

Иван купил ŠKODA RAPID, в котором установлен двигатель рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Коробка — механическая. Комплектация машины — не топовая, но и не совсем «голая» - в машине есть все, чтобы путешествие было максимально комфортным. Есть и сугубо индивидуальные «фишки», присущие только автомобилям ŠKODA, и предназначенные для получения максимального удовольствия от поездки в любое время года и по любым дорогам.

-Я в принципе люблю горные дороги, - продолжает Иван. - Езда по ним для меня не представляет особой сложности. Главное, чтобы водитель четко осознавал свои действия, иначе можно и внедорожник «посадить» там, где опытный водитель проедет на обычном моноприводном седане.

-Нигде не зацепился, нигде не царапнул ни днищем, ни защитой, - с гордостью резюмировал Иван.

ŠKODA RAPID не внедорожник, но проедет практически везде. Фото официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава».

Сюда же, в копилку плюсов для путешественника, стоит добавить одну из самых длинных колесных баз в своем классе — расстояние между передними и задними колесами ŠKODA RAPID – 2,6 метра. Автомобиль буквально плывет по асфальту. Объем багажника тоже внушительный — 530 литров. Плюс отличная динамика при обгоне, пять звезд за безопасность по методу EURONCAP [i]и очень экономичные моторы. На выходе получаем великолепный автомобиль для путешествий.

К слову, общий пробег за все время путешествия составил чуть меньше двух тысяч километров. На топливо ушло всего шесть тысяч рублей. При этом не будем забывать, что машина ездила не только по идеальному асфальту Калмыкии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, но и по горным дорогам, где расход топлива стремится к бесконечности.

Сейчас Иван уже дома. Автомобиль эксплуатируется в городском режиме. На память от поездки осталось множество фотографий и видео величественных гор Кавказа. А что ŠKODA RAPID? Машина отмыта после дальней дороги и продолжает радовать владельца ежедневной эксплуатацией. Потому что это ŠKODA. Потому что simply clever[ii].

Видеоотчет из путешествия можно посмотреть по ссылке.

Оценить все преимущества автомобиля ŠKODA RAPID , а также записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или, приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта,19а.

[i] ЕВРОНКАП

[ii] Симпли клевер (просто гениально)

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