Волгоградский автодилер стал жертвой потребительского террориста

Не успели волгоградские водители отойти от кошмаров с ОСАГО, когда из-за действий так называемых автоюристов и автоэкспертов добропорядочные водители вынуждены были сутками стоять в очередях за долгожданными полисами, а непорядочные покупали старые битые иномарки и наживались на этом, как в Волгоград пришла новая напасть, получившая неофициальное название «потребительский терроризм».

Впервые о таких случаях заявили дилеры Kia, Hyundai, Mercedes и Jaguar Land Rover. Сейчас волна потребительского терроризма докатилась до Волгограда.

29 апреля суд в Волгограде вынес решение по иску владельца автомобиля Range Rover Velar, стоимостью 6,5 миллионов рублей. В исковом заявлении мужчина указывал, что не может в полной мере пользоваться дорогостоящим кроссовером, поскольку в спинке сиденья находится некий инородный предмет, который создает дискомфорт и не лучшим образом сказывается на безопасности дорожного движения.

Как следует из материалов суда, истец обратился к дилеру с требованием устранить дефект, но получил заключение, что в спинку сиденья вмонтирован блок климат-контроля. Система входит в конкретную комплектацию автомобиля. Более никаких посторонних предметов в спинке сиденья не было. Сам блок стоял на месте, предусмотренном инженерами, не выпадал, не перемещался, и не выпирал.

Такое заключение не устроило автовладельца, и он обратился в суд. В своем иске мужчина просил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с салона полную стоимость автомобиля, неустойку в размере 6,7 миллиона, а также штраф в размере половины от присужденной судом суммы.

По делу прошли аж две судебные экспертизы. Их результат диаметрально разнился. Тем не менее, по решению суда дилер должен будет выплатить истцу без малого 20 миллионов рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу, а дилер обратился в вышестоящий суд и обжаловал его.

Эксперты уже усматривают в подобных подходах потребительский терроризм и изучают способы борьбы с ним:

—В Волгограде нам пока не приходилось сталкиваться с таким видом махинаций - прокомментировал председатель Волгоградского регионального отделения Движения автомобилистов России и член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян. – Однако наши коллеги в других регионах уже тщательно изучают проблему. Я полагаю, что в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально, и если есть вина салона – наказывать салон. Если же это – способ заработать через мошеннические схемы, то таких людей нужно привлекать к уголовной ответственности.

При этом, по словам активиста, немалая доля ответственности в разрешении таких споров лежит на судах:

«Судья должен быть образцом порядочности и решать все в рамках закона», — считает Оганесян.

Автодилер пока воздерживается от комментариев, заявляя лишь, что решение районного суда уже обжаловано в вышестоящей инстанции, а в отделе полиции уже находится заявление с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям клиента.

Юрист Евгений Золотов, после изучения решения суда, пришел к выводу,

— Во-первых, суд после поступления обоснованного ходатайства обязан был провести еще одну экспертизу для выяснения всех обстоятельств дела, - считает юрист Евгений Золотов. – Во-вторых, Закон о защите прав потребителей дает достаточно подробное определение существенного недостатка товара. Это неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

По заключению эксперта, сумма устранения заявленной клиентом неисправности в разы меньше стоимости нового автомобиля. И по меньшей мере странно, что судья формально зацепилась за то, что 45 дней уже прошло и надо было устранять недостаток раньше. Но в том-то и дело, что суд существует для разбирательств споров. И стороны сами не могли прийти к обоюдно справедливому решению, поэтому они пришли в суд. Эксперты не одинаковые выводы сделали. Но судья выносит решение в пользу истца.