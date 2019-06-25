Юбилейный турнир по футболу на кубок «Комсомольской правды»

Субботнее утро 22 июня выдалось по-настоящему жарким, и причина была не только в сорокаградусной волгоградской жаре. В 10 часов на поле стадиона «Электроник» в Дзержинском районе появились команды, которым предстояло сразиться на корпоративном турнире за кубок «Комсомолки».

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Отметку на спортивном термометре дополнительно поднимала юбилейность соревнования, ведь в 2019-м футболисты собрались уже в пятый раз.

Команда Волгоградского отделения ПАО Сбербанк. Фото: Светлана Кириллова.

Под звуки спортивного марша на газон вышли представители сборных: Волгоградского отделения ПАО Сбербанк, компании «ВЫСОТАремстрой», Госавтоинспекции города Волгограда и команда АО «Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады». Большая часть команд - ветераны кубка, многие игроки уже не раз встречались на поле, поэтому предстоящие состязания были вдвойне интересны: кто из давних соперников в этот раз одержит верх?

В матчах за выход в финал сборная ГИБДД города Волгограда сражалась с командой «ВЫСОТАремстрой», а «Титан-Баррикады» вновь мерились силами с командой Волгоградского отделения ПАО Сбербанк. На левой половине поля с первых минут Госавтоинспекция города Волгограда выкладывалась на 150% и буквально закатывала в газон оборону команды «ВЫСОТАремстрой». А вот вторая игра держала зрителей в напряжении до самого последнего момента.

Победитель турнира - команда «Титан-Баррикады». Фото: Светлана Кириллова.

Ветераны кубка, команда Волгоградского отделения ПАО Сбербанк, несмотря на далекие от совершенства погодные условия, упорно атаковала ворота «Титан-Баррикады». Тем не менее защита «оборонщиков» была на высоте. Уровень мастерства обеих команд оказался одинаково высоким, поэтому основное время закончилось на ничейном счете. Все решила напряженная серия пенальти, по результатам которой в финал вышли игроки «Титан-Баррикады».

Команда ГИБДД, занявшая II место. Фото: Светлана Кириллова.

После небольшого перерыва началась самая интересная часть кубка. За третье место сражались команды от Сбербанка в Волгограде и «ВЫСОТАремстрой». Первые из-за травмы игрока оказались в меньшинстве, но не растеряли боевого духа. Сборная банка упорно сражалась и атаковала ворота противника.

Игровой момент. Фото: Светлана Кириллова.

Госавтоинспекция города Волгограда тем временем вышла на соседнюю половину поля для финальной битвы с игроками оборонного предприятия. Уже со стартового свистка было заметно, что сборная ГИБДД города Волгограда слишком сильно выложилась в первом матче. Команда играла четко и слаженно, но силы были на исходе. В это же время сборная «Титан-Баррикады», казалось бы, черпала силы из какого-то неведомого источника: «оборонщики» проштамповывали ворота противника, забивая мячи один за другим. В прямом смысле «титанический» футбол показал капитан Александр Чумейкин, принявший участие во всех голах команды. За финальный матч Александр оформил хет-трик и отдал две голевых передачи.

Отдельную похвалу во время финала по всеобщему мнению, заслужила игра вратарей. Голкипер Госавтоинспекции города Волгограда до последних секунд защищал ворота, сотворив несколько красивых сейвов. В это же время на противоположной стороне арены творил чудеса вратарь команды «Титан-Баррикады», забиравший мячи буквально за сантиметр от линии ворот.

Игровой момент. Фото: Светлана Кириллова.

В итоге места распределились следующим образом. Третье место в упорной борьбе завоевала команда «ВЫСОТАремстрой». Почетное «серебро» получили игроки ГИБДД города Волгограда. Заслуженную победу праздновала команда «Титан-Баррикады». Все призеры получили грамоты и памятные кубки, а победители в дополнение к наградам - сертификат на отдых на турбазе.

ВЫСОТАремстрой. Фото: Светлана Кириллова.

Игроки не скрывали эмоций и делились радостью с болельщиками. По словам «оборонщиков», команда просто наслаждалась футболом, не обращая внимания ни на какие условия!

Кубки турнира. Фото: Светлана Кириллова.

- Впечатления - отличные! Игра, конечно, была тяжелая. Но мы тренируемся и играем довольно долго, есть успехи в Любительской лиге Волгограда. Поэтому и получилось выиграть. Сегодня самый запоминающийся момент - это определенно серия пенальти. Мне в ней везет уже два года подряд. Погода тоже хорошая. Это Волгоград, мы все к жаре привыкли давно, - рассказал вратарь «Титан-Баррикады» Дмитрий Абдульмянов.

Игровой момент. Фото: Светлана Кириллова.

Юбилейный, пятый кубок «Комсомолки» увезли спортсмены АО ФНПЦ «Титан-Баррикады». Радует, что на сегодняшний день на волгоградских предприятиях уделяется огромное внимание корпоративному духу и здоровому образу жизни.

Светлана Кириллова.

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