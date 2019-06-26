Куда пойти в Волгограде в конце июня

В конце июня 2019 Волгоград отметит День молодежи, на полигоне Прудбой устроят динамический показ с участием самолетов, вертолетов, танков и спецподразделений. Театры в завершении сезона предлагают посмотреть премьерные спектакли, новые программы подготовили музеи и парки. Куда сходить в Волгограде в конце июня и начале июля 2019 подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

«АРМИЯ-2019»

С 28 по 30 июня с 9.00 до 15.00 на полигоне Прудбой всем желающим покажут боевую технику российской армии в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019».

Самая зрелищная часть начнется 28 июня в 10.00. На полигоне устроят динамический показ с участием Су-25 «НУРС» и Су-24М, танков Т-90А и БМП-3. Также волгоградцам продемонстрируют стрельбу из огнеметов, зенитных комплексов «Тунгуска» и даже «летающий» танк. Покажут высадку десанта с вертолетов, захват пленного, эвакуацию раненого, работу штурмовых групп, мотострелков и танковых взводов, а также высший пилотаж в исполнении вертолетов. Здесь можно будет посмотреть и пощупать 24 единицы боевой и спецтехники, а также пострелять из пневматической винтовки, поиграть в пейнтбол и отведать солдатской каши.

Полигон «Прудбой». 28 июня в 10.00. От остановки «Прудбой» на полигон повезут бесплатные автобусы. Машину можно будет оставить на стоянке.

Музеи

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЦАРИЦЫНСКИХ УЛИЦ»

Краеведческий музей с 1 июля по 31 августа запускает два новых маршрута познавательных пешеходных экскурсий. Волгоградцев ждут «Тайная жизнь царицынских улиц» и прогулка в «Сердце города», и необычный взглян на такой знакомый город. А вскоре горожан ждут «Царицын гастрономический» и «Царицын мужской». Группы от пяти до десяти человек будут формировать по предварительным заявкам.

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, 7. Т.: (8442) 38-84-37, 38-84-39. Билеты: 250 руб. 6+

Театры

«МАЛЫШ И КАРЛСОН»

Карлсон, который живет на крыше, знаком каждому - и ребенку, и взрослому. Порадует своих зрителей встречей с героями повести Астрид Линдгрен областной театр кукол. Поставил спектакль режиссер Тимур Мустафин. Адресован он детям 5 - 9 лет и семейной аудитории. А речь в любимой сказке пойдет о том, как важны дружба и взаимопонимание.

Театр кукол, пр. Ленина, 15. Т.: (8442) 383.383, 8.960.880.68.90. Билеты онлайн на puppetvlg.ru.

Премьера! 29 июня и 20 июля в 11.00. Билеты: от 200 руб. 0+

"Малыш и Карлсон". Фото: Театр кукол

Лето в городе

«МУЗЫКА ИЗ СССР»

На ретро-танцы на свежем воздухе каждую среду всех от мала до велика вновь приглашает Комсомольский сад. Здесь ждут всех, кто любит вальсы и танго, Пугачеву, Ободзинского и не только.

Комсомольский сад (за НЭТом). 26 июня с 17.00 до 18.30. Вход свободный.

КИНОВЕЧЕРА У ФОНТАНА ВОЗВРАЩАЮТСЯ

На Центральной набережной у фонтана «Искусство» весь уик-энд вновь будут фестивали, музыка и танцы, а также отборочные туры конкурсов, победители которых выступят на празднике в честь Дня города. В программе на этой неделе:

29 июня с 18.00 до 20.00 - фестиваль короткометражного кино

29 июня с 20.00 до 22.00 - открытый кинопоказ художественного фильма

30 июня с 19.00 до 20.00 - отборочные этапы городских конкурсов «Уличный артист», «Ожившие скульптуры» (номинация - Волгоград) и конкурса авторской песни «Мой город - мне дорог».

Концерты

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Волгоградская филармония расширяет границы своего виртуального концертного зала и дарит горожанам великолепный подарок. В пятницу, 28 июня, все желающие смогут в прямом эфире увидеть гала-концерт и церемонию награждения лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, которые пройдут в московском концертном зале «Зарядье». Покажут его на большом экране на фасаде интерактивного музея в пойме Царицы.

Площадь у интерактивного музея «Россия - моя история». 28 июня в 20.00. Вход свободный.

BLUES& ROCK&ROLL

В этот музыкальный четверг в Выставочном зале музея Машкова концертную программу представит дуэт BLUESWAY. Blues& Rock&Roll для вас исполнят волгоградские музыканты Николай Холошин (акустическая гитара) и Ольга Насырова (вокал). В программе - музыка, выдержанная временем, которая с годами становится только лучше. Это и авторский материал на русском языке, и песни Bob Dylan, Eric Clapton, B.B. King, The Police, U-2, и многие другие известные музыкальные композиции.

Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 27 июня в 18.00.

Концертную программу представит дуэт BLUESWAY. Фото: афиша

Не пропусти!

ВОЛГОГРАД И АСТРАХАНЬ ЗАЖИГАЮТ ОГНИ «ПАРАДА ЗВЕЗД 80-Х»!

В ноябре Волгоград и Астрахань вновь ждет праздник настоящей живой музыки. На грандиозном концерте «Парад звезд 80-х» прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «Снится мне деревня», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Беловежская пуща», «Мечта сбывается» и многие другие любимые песни.

На сцену выйдут экс-солист ансамблей «Аракс» и «Самоцветы» Сергей Беликов, солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята» Анатолий Алешин, экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х Евгений Войнов, экс-солист ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары» Игорь Офицеров и экс-солист «Песняры» Михаил Долотов. По словам музыкальных критиков, это единственный на просторах бывшего СССР проект, участники которого являются солистами настоящих «золотых» составов ретро-коллективов.

ЦКЗ, Волгоград, наб. 62.й Армии, 4. Т.:8-800-250-92-80, paradzvezd80.ru.

14 ноября, начало в 19.00. Билеты: от 700 руб. 6+

АДК Аркадия, Астрахань, ул. Калинина, 51. Т.:8-800-250-92-80, paradzvezd80.ru.

16 ноября в 19.00. Билеты: от 500 руб. 6+