Региональный оператор провел работу по установке контейнеров в 48 населенных пунктах

Региональный оператор завершил очередной этап по усовершенствованию системы сбора и вывоза отходов на территории Волгоградской области. «Управление отходами - Волгоград» расставило контейнерные баки в населенных пунктах Алексеевского и Кумылженского районов. Всего регоператор по обращению с ТКО охватил 48 населенных пунктов – 29 в Кумылженском районе, 19 – в Алексеевском.

Перед установкой контейнеров сотрудники регоператора определили места для сбора и вывоза ТКО. Всего в населенных пунктах расставлено 790 пластиковых контейнеров евро стандарта. Из них 440 – в Кумылженском районе, 350 – в Алексеевском. На сегодняшний день прорабатываются маршруты движения и пункты остановки спецтехники для вывоза отходов.

Напомним, на конец июня регоператор по обращению с ТКО установил более 25 тысяч контейнеров на территории Волгоградской области, вывозят мусор 467 единиц спецтехники.