Волгоградец отсудил у турбазы деньги за раскиданный в домике крысиный яд

Отдых за Волгой или на Дону один из самых популярных в Волгограде. Когда нет возможности уехать надолго из города, можно насладиться волжской природой в комфортных условиях. Правда, иногда отдых оборачивается стрессом и большим скандалом. Так получилось в семье волгоградца Антона Гетманенко. В декабре 2017 года он отправился в парк-клуб "Дубровский" за Волгу, на которой до этого уже отдыхал. С беременной женой, двухлетним сыном и пятилетней дочкой собирался чудесно провести зимние выходные.

Семья заехала в домик, дети возились на полу.

- Когда уже собирались укладывать малышей спать, мы увидели у младшего на ладошках разноцветные мелкие гранулы, - рассказывает "КП-Волгоград" Антон Гетманенко. - Сначала не поняли, что это такое. Затем осмотрели весь дом. Вдоль плинтусов был рассыпан этот странный крупный песок, также были таблетки в открытых упаковках. После того, как тщательно изучили даже мебель, нашли за тумбочкой листок бумаги: «Производится обработка крысиным ядом. Осторожно». Я все снял на видео, понимал, что возможно буду разбираться с ними в суде.

Семья тут же собрала вещи, бросила накрытый едой из местного кафе стол и съехала из домика.

- Я пришел на ресепшен и сообщил о ЧП, они не отрицали. Мол, в этом время слишком много грызунов. Только сказали, что если бы они клиентов предупреждали о яде, то люди бы отказывались заказывать у них домики. Также я вызвал полицию, потому что есть такая статья 238 – оказание услуг, представляющих опасность для человека, также позвонил в службу спасения. Ведь в домик после нас могла заселиться другая семья с детьми, и не дай бог ребенок бы поглотил отраву.

Полиция передала материалы дела в Роспотребнадзор, который возбудил административное производство. Парк-клуб наказали – свою вину дирекция признала. Правда, возвращать клиентам деньги за путевку отказалась. Так что волгоградец был вынужден обратиться в суд с иском. Дело он выиграл.

- Суд постановил выплатить клиенту стоимость путевки 12 тысяч рублей, 12 тысяч рублей неустойки, 12 тысяч рублей штрафа. Также моральный вред суд оценил в полторы тысячи рублей, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель юридического агентства Avim Pro Иван Иванов, представляющий интересы семьи в суде.

Правда, решение суда администрация парк-клуба выполнять до сих пор не спешит. Видимо, 36 тысяч рублей дороже, чем репутация.