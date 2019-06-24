Город Котельниково, расположенный на юге Волгоградской области, небольшой, всего 20 тысяч жителей. Но именно котельниковская земля приобрела известность как родина героев и настоящих патриотов, место судьбоносных событий, повлиявших на ход истории.

Во времена Великой Отечественной войны в районе станции Котельниково была размещена крупная группировка немецко-фашистских войск, задачей которой был прорыв блокады немецкой армии, окруженной в районе Сталинграда. В ходе крупного контрнаступления советские войска разгромили фашистов, и котельниковская операция стала первым примером провала немецко-фашистских оккупантов и началом окончательного разгрома немцев под Сталинградом.

О событиях того времени повествует роман Юрия Бондарева «Горячий снег». Напомним, что в этом году в канун Дня Победы писатель-фронтовик подарил краеведческому музею города Котельниково авторские экземпляры романа. Изучение героического прошлого котельниковской земли, популяризация народной культуры и обычаев казачества, передача в поколениях памяти о мужестве и патриотизме котельниковцев является целью большого социального проекта «Котельниково – земля героев», который реализует «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Самые драматические моменты Котельниковской оборонительной операции и первые дни немецкого наступления отражены в фильме «Горячий снег», показ которого организовала компания в городе Котельниково в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня.

В акции «Кино о героях и для героев» приняли участие жители Котельниково, в том числе семьи сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» и других предприятий котельниковской площадки строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината, а также представители молодого поколения котельниковцев – участники молодежного волонтерского движения.

Волонтеры заранее приготовили пригласительные письма-треугольники. С уважением и старанием написанные приглашения ребята вручили ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших, детям Сталинграда.

К сожалению, на кинопоказ смогли прийти только двое представителей легендарного поколения - Валентина Васильевна Алейникова и Владимир Афанасьевич Текучев со своей супругой.

Кинотеатр устроили во дворе нового жилого района Восточный, построенного компанией для сотрудников. Котельниковцы разместились прямо на траве, а уважаемые ветераны заняли почетные места. Перед показом фильма всех гостей угостили солдатской кашей, приготовленной поварами ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис». Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели для гостей краеведческую викторину.

Полтора часа, которые шел фильм, тишину мирного летнего вечера разрывали звуки взрывов, страшный лязг танков и грохот орудий. Уже через несколько минут после начала фильма дети, шумно радовавшиеся необычному пикнику, притихли и, усевшись поближе к родителям, смотрели на экран. Контраст между страшными событиями «Горячего снега» и умиротворением вечера заставил всех еще раз почувствовать счастье жизни в мирной стране, ставшее возможным благодаря стойкости и самоотверженности воинов-защитников, завоеванное ценой жизней дедов и прадедов.

По окончании показа люди подходили к ветеранам, тепло обнимали и благодарили за победу, за мир и свободу, и пожилые люди были рады вниманию и своему участию в этой акции. Их отвага и мужество всегда будут вдохновлять новые поколения на подвиги – но уже в мирном труде, на благо котельниковской земли героев.