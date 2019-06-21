В Котельниково прошла игра клуба «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь - телеведущий, участник интеллектуальных игр, Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» и Михаил Довженко - бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», лучший игрок финальной игры весенней серии 2003 года посетили город Котельниково.

Котельниково посетили магистры интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь и Михаил Довженко.

Южная окраина Волгоградской области, где расположен Котельниковский район, известна как колыбель казачьей вольницы, родина многих героев, прославивших свое Отечество. Здесь, в степных станицах родились герои казачества Степан Разин, Емельян Пугачев и Александр Землянухин – самый известный в Европе казак, герой войны 1812 года.

История самобытного казачьего края, народные традиции и обычаи, культурное и духовное наследие предков-казаков стали темой интеллектуальной «Что? Где? Когда?», организованной компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках проекта «Котельниково – земля героев».

Фото предоставлено компанией ЕвроХим.

На турнир, состоявшийся в конференц-зале гостиничного комплекса «Кристалл», Александр Друзь и Михаил Довженко пригласили потомков славных героев - жителей города Котельниково.

Вопросы, разработанные клубом «Что? Где? Когда?», были непростыми, и на обсуждение отводилось не более минуты. Игрокам пришлось поломать голову, например, над таким вопросом: «Рассказывая о Емельяне Пугачеве, выдававшем себя за Петра III, Алексей Иванов упоминает постановление сената о том, что настоящие императорские манифесты не могут быть ТАКИМИ. Ответьте сложным словом: какими именно?»

Свой вопрос от имени молодого поколения котельниковцев Александру Друзю и всем игрокам задал капитан юношеской команды «Веселые и активные» из школы № 2 города Котельниково, победившей на предварительном этапе турнира «Что? Где? Когда?». Магистр принял вызов школьников, и по достоинству оценил вопрос, ответ на который потребовал времени и сосредоточенности.

Фото предоставлено компанией ЕвроХим.

Друзья, родственники и болельщики собрались в кафе «Новый город», где была организована онлайн трансляция игры. Атмосфера в зрительном зале была более непринужденной, и правильные ответы на вопросы искали всем залом. Тем не менее, интерес зрителей и азарт были впечатляющими!

Самыми умными и креативными в этом турнире показали себя игроки команды «Незнайка и Ко» из «ЕвроХим-ВолгаКалия». Александр Друзь вручил победителю традиционный приз – фигурку мудрой совы.

Следует отметить, что командам удалось справиться с ответами на самые провокационные вопросы. Игроки нашли решение интеллектуальной задачи, приведенной выше: печатных станков у самозванца Пугачева не было, а у настоящего императора – были. Российский Сенат издал указ, объявляющий ложными все обращения к народу, если обращения зачитаны с рукописного листа.