Турфирмы готовы возить волгоградцев в Грузию на автобусах

Грузия в Волгограде одно из самых популярных направлений. Недорого, есть море, много вкусной еды, завораживающая красота природы и древней архитектуры и традиционное кавказское гостеприимство. Правда, с последним случилась беда. После антироссийских протестов на площади напротив грузинского парламента в Тбилиси, президент запретил с 8 июля авиасообщение и рекомендовал россиянам не ездить в Грузию. Россия прекратился туристические отношения с этой страной.

Подобные плакаты можно увидеть сейчас в Тбилиси, но пока туристов в Грузии не обижают.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Правда, похоже, не все волгоградцы готовы отказаться от запланированной заранее поездки. Самолеты не летают, зато автобусы свободно проходят через границу. Мы обзвонили с десяток туристических компаний и нигде не услышали категорического нет на просьбу отправиться в Грузию.

- Все произошло в конце прошлой неделе, так что пока еще все в растерянности, - объясняют в другой турфирме. - Но перевозчик сказал, что 6 июля автобус в Грузию поедет. Так что можете купить путевку. Она обойдется в 26 тысяч рублей на человека: входит и отдых на море и экскурсионные туры по достопримечательностям.

- А какие-то гарантии даете: не хочется приехать покалеченной?

- Мы заключаем с вами стандартный договор на оказание услуг, и там есть пункт, что безопасность на вашей совести. Если боитесь, могу предложить вам тур в Дагестан? Хотите? - пытается хоть чем-то завлечь меня менеджер. Но от предложения девушки вежливо отказываюсь.

- У нас тур запланирован с 13 июля по 27 июля. Многие купили путевку заранее, отель уже забронирован. Так что продолжаем приглашать людей. Правда, пока нет стопроцентной уверенности, что поездка состоится. Но думаю, все будет хорошо, - заверили нас в другой волгоградской компании.

Правда, давая такие обещания, турагентства поступают, мягко говоря, не по совести. В этот понедельник все туристические компании, в том числе и волгоградские, получили письма от «Ростуризма» и от ассоциации «Турпомощь» с настоятельной рекомендацией не отправлять людей в страну с нестабильной политической ситуацией и вернуть деньги за путевку тем, кто ее уже купил.

- Да, Грузия всегда была востребованной страной. Но при выборе безопасность или отдых лучше выбрать безопасность, говорит председатель «Волгоградского союза предприятий туриндустрии» Алексей Растегаев. - Сейчас российские власти не могут дать никаких гарантий находящимся там гражданам страны. Они будут находиться не в правовом поле. Даже если вас выгонят из отеля, и вы потом подадите иск на турфирму, то вряд ли выиграете. Ведь у России нет теперь туристических отношений с этой страной. Тем же, кто мечтает провести отпуск в красивом месте, могу рекомендовать отправиться на Байкал, в Калининград или в Санкт-Петербург. Экономным вариантом будет поездка по «Золотому кольцу».

В этом году туристы отправляются в Грузию на свой страх и риск. Фото: Елена Дьячкова

Вот только «Золотое кольцо» все же не Грузия. Поэтому путевки продолжают покупать. Да и «дикарей», отправляющихся к соседям на своих машинах много. Ведь до Тбилиси через Верхний Ларс всего тысячу километров.