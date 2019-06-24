2019-06-24T14:53:57+03:00
Досуг

Как отметим День молодежи 2019 в Волгограде: фестивали, бизнес уик-энд и концерт «Астеро»

Как отметим День молодежи 27, 28 и 29 июня 2019 в Волгограде и Волжском, куда сходить, праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха [программа праздника]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С Днем молодежи, Волгоград!С Днем молодежи, Волгоград!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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День молодежи отмечают 27 июня, но в 2019 году он пришелся на будний день. Так что гулять свой праздник молодежь Волгограда будет в выходной. Главные события Дня молодежи развернутся на Центральной набережной и в пойме реки Царицы у интерактивного музея «Россия - моя история» в субботу, 20 июня 2019. В программе праздничных мероприятий – творческие и спортивные фестивали, бизнес уик-энд, концерты, игры, конкурсы. Звездным гостем гала-концерта станет электронный проект «Астеро» из Санкт-Петербурга. Отметят праздник и во всех районах города. Куда сходить на праздник в День молодежи 2019 в Волгограде и Волжском, и лучшие места для отдыха подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

Учтите, в местах праздничных гуляний молодежи алкоголь будет под запретом. На входе придется пройти пункт контроля. Общественный транспорт пустят в усиленном режиме, а дороги в центре перекроют.

ПРАЗДНИК В ПОЙМЕ

Центральной площадкой Дня Молодежи 2019 в Волгограде станет фестиваль творческой молодежи. 29 июня у музея «Россия - моя история» развернутся ярмарка и интерактивные площадки, где можно будет поиграть в настольные игры, «Морской бой» и «Чеканку», «Нарисовать мечту», попасть на «Театральные подмостки» и в «Автохаус», посмотреть на милых хаски, которые выступят с кинологами. Здесь же пройдет мастер-класс по здоровому питанию. В программе с 17.00 до 19.00 - фестиваль «Музыкальный джем». На сцене будут зажигать волгоградские кавер-группы. С 19.00 до 22.00 праздник продолжит гала-концерт, хэдлайнером которого станет электронный проект «Астеро». Гости выйдут на сцену в 20.30. Площадь у музея «Россия - моя история». 29 июня с 17.00 до 22.00.

BUSINESS WEEKEND

В субботу, 29 июня 2019, в Волгограде стартует молодежный BUSINESS WEEKEND. Тех, кто хочет профессионально расти, развивать свое дело и настроен на успех, ждет десять часов полезной информации, а также веселье, спорт и развлечения. Стартует фестиваль по случаю Дня молодежи на Центральной набережной в 9.00. В программе - йога, зарядка с олимпийским чемпионом и силовая тренировка для мужчин. После нагрузки физической настанет очередь зарядки для ума. На шести площадках развернутся лекции и мастер-классы. Любителей шахмат ждут сражения на большом поле, сеанс одновременной игры от чемпиона, семейный турнир и мастер-класс. Подготовили интерактивные зоны, конкурсы и многое другое и для детворы.

С 11.00 до 19.00 29 июня на верхней террасе набережной 62-й Армии будет работать fashion зона. Здесь развернется выставка «Сделано женщиной. Сделано в Волгограде», расскажут об особенностях бизнеса и покажут модные коллекции. С 13.00 до 15.00 молодежь ждут мастер-классы по визажу, парикмахерскому искусству, моделингу и основам дизайна. В 16.30 начнется флешмоб из образов Street Style, а в пять вечера начнутся fashion показы.

«БРЫЗГИ ЛЕТА» и ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

27 июня 2019 в 17.00 День молодежи в Волгограде отметят в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе. В программе - музыка, веселье, танцы и конкурсы.

27 июня 2019 с 18.00 до 20.00 праздник для Тракторозаводской молодежи пройдет в парковой зоне на ул. Николая Отрады, 32а

Фестиваль «Брызги лета» зарядит позитивом всех, кто решит отметить праздник в пятницу, 28 июня 2019 в 17.00 на Центральной набережной. В программе - творческие номера, интерактивные площадки и многое другое.

Выступления молодежных коллективов, спортивные мастер классы и ярмарка мастеров рукоделия в программе праздника ко Дню Молодежи 28 июня 2019 в 17.00 в сквере 70 лет Победы в Краснооктябрьском районе. Здесь пройдет фестиваль «Волгоград - город молодых».

В Красноармейском районе Волгограда День молодежи отметят 28 июня 2019 с 18.00 до 22.00. На Севастопольской набережной в течение четырех часов в программе – аниматоры, историческая реконструкция, выставка ретро-автомобилей и байков, творческие мастер-классы, фотозоны, конкурсы и розыгрыши призов. На сцене будут задавать ритм празднику волгоградские рок-группы, а в финале яркую точку поставит лазерное шоу.

28 июня 2019 с 17.00 до 19.30 фестиваль «Энергия молодости» пройдет в ТРК «Акварель».

29 июня 2019 с 17.30 до 20.00 - фестиваль STREET-Workout - 2019 устроят на площадке для воркаута на верхней террасе Центральной набережной.

29 июня 2019 в 19.00 на фитнес-марафон всех приглашает Комсомольский сад (за НЭТом). Здесь устроят зажигательную массовую тренировку.

В соцсетях в преддверии Дня молодежи выберут десять самых успешных и талантливых представителей волгоградского шоу-бизнеса, индустрии моды и красоты, кино и спорта от 18 до 35 лет. Награждение и гала-концерт с конкурсами и массой сюрпризов устроят в ТРК Мармелад. 29 июня 2019 в 18.00. Вход свободный. 16+

30 июня 2019 в 18.00 на концерт и конкурсы ко Дню молодежи приглашает парк «Семейный» в Дзержинском районе.

ГОРОДСКОЙ ВЫПУСКНОЙ БАЛ В ВОЛЖСКОМ

Впервые в Волжском устроят общегородской выпускной бал. Более четырех тысяч бывших школьников 27 июня 2019 в 19.00 пройдут парадным шествием от площади Карбышева до главной сцены парка «Волжский». Затем ребят ждет опен-эйр с концертом, флешмобами, интерактивными площадками и фотозонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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