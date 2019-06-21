Концессии трудоустроили школьников

Сегодня молодежь проявляет большой интерес к деятельности ведущих предприятий региона. «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» со своей стороны предоставили волгоградским подросткам возможность не только побывать на территории производственных объектов, обеспечивающих потребителей водой и теплом, но и при этом заработать деньги.

С 1 июля к работе в водоканале и тепловых сетях приступят 40 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Юношей и девушек направят в цеха, где они будут заниматься благоустройством: наводить порядок, ухаживать за зелеными насаждениями, в том числе поливать деревья. Задачи, которые поручат подросткам, не требуют специальных знаний и навыков.

Программа трудоустройства школьников на время летних каникул, реализующаяся центром занятости населения Волгограда совместно с крупнейшими предприятиями области, оказалась очень востребована среди молодежи. Набор подростков, желающих поработать в концессиях, завершился буквально за несколько дней.